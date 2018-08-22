2019考研初试今年12月开考 9月24日起网上预报名

西部网讯（记者 彭芬）今天（8月22日），教育部公布了2019年全国硕士研究生招生考试安排，初试时间为2018年12月22日至12月23日。

考生应在规定时间内登录“中国研究生招生信息网”进行报名。网上预报名时间为2018年9月24日至9月27日，每天9:00-22:00；网上报名时间为10月10日至10月31日，每天9:00-22:00。

现场确认具体时间、要求由各省级教育招生考试机构根据本地区报考情况自行确定和公布。考生应及时关注各省级教育招生考试机构发布的公告，并按规定完成现场核对确认个人网上报名信息、缴纳报考费、采集本人图像信息等工作。逾期不再补办。

初试方式均为笔试，具体安排为：12月22日上午思想政治理论、管理类联考综合能力；12月22日下午外国语；12月23日上午业务课一；12月23日下午业务课二。超过3小时的考试科目在12月24日进行。

编辑： 彭芬