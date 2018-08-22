明日处暑西安"一夜入秋"了? 未来仍会有高温天气

西安市未来几天的天气情况。
西部网讯（记者 朱童戈）昨天的一场大雨让西安立马降了温，不少人都觉得“一夜入秋”了。然而记者从陕西省气象局了解到，未来几天，关中地区仍会出行35℃以上高温天气，所以真正意义上的秋天恐怕还得再等等。
一场大雨刚过，今天（8月22日）早上，陕西省气象局和西安市气象局相继解除了暴雨橙色预警和暴雨黄色预警。
记者从陕西省气象局了解到，预计今天白天：榆林、关中西部、陕南西部多云转晴天，延安、关中东部、陕南东部阴天间多云有小雨（0～5毫米），安康南部中雨（10～25毫米），局地大雨（25～30毫米）；今天晚上：陕北、关中、陕南西部多云间晴天，陕南东部多云间阴天有小雨（0～5毫米）。
明日恰逢处暑，这意味着暑期至此而止。但记者从陕西省气象局了解到，未来几天，关中地区仍会出行35℃以上高温天气。
处暑时节白天热、早晚凉，早晚温差大，处暑之后人常常会有疲惫感，即“秋乏”。气象专家提醒，需要保证充足睡眠，饮食尽量清淡，适当做些有氧运动，让身体做好由夏过渡到秋的准备。
陕西未来几天天气状况：
23日: 陕北多云间晴天、南部有阵雨或雷阵雨，关中、陕南多云间阴天、东部有阵雨或雷阵雨。
24日:全省晴天。
25日：全省晴天，宝鸡西部、汉中西部有阵雨或雷阵雨。
26日：全省晴天，宝鸡西部、汉中西部有阵雨或雷阵雨。关中中东部、安康东部部分地方有35℃以上高温天气。
27日：全省晴天间多云，关中中东部部分地方有35℃以上高温天气。
28日：全省多云间晴天。
后期天气趋势（29-31日）：29日全省以多云到晴天气为主，30-31日全省多云间阴天，榆林、秦巴山区多阵雨天气。
编辑： 高政超
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