杨凌地标建筑"绿地世界城"开工 总投资100亿涵盖多业态

8月22日，备受关注的杨凌绿地世界城项目举行开工仪式。

项目效果图。

西部网讯（记者 彭芬）今天（8月22日），备受关注的杨凌绿地世界城项目举行开工仪式。该项目建成后将成为杨凌站前广场的地标性建筑，引领杨凌示范区新一轮投资建设热潮，推动杨凌示范区经济发展。

据悉，今年7月，绿地集团与杨凌示范区签署了合作协议，计划投资100亿元，打造集农副产品产业链、综合商旅中心、五星级酒店、高品质商品房小区等为一体的杨凌绿地世界城项目。

开工仪式前，杨凌示范区及企业代表签订了商业板块、酒店板块、康养板块以及农业板块的合作协议。此次开工项目总投资约69.5亿元，建设期限3年，将涵盖文化互动中心、运动休闲中心、商务办公、星级酒店、农副产品交易平台、国际会议中心、城市航站楼等多种业态。

绿地集团西北区域管理总部总经理李蓟表示，绿地集团将充分利用自身的全球配置资源能力，为杨凌示范区引入更多的优质产业资源，全面助力示范区打造具有国际影响力的现代农业人才高地、创新高地和产业高地，为杨凌示范区的城市建设发展添砖加瓦。

编辑： 彭芬