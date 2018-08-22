昨晚起西安多地出现短时强降水 市政连夜清理积水点

凌晨1点多，工作人员在莲湖区土门坊清理积水。
早7点半，工作人员在雁塔区南三环清理积水。
西部网讯（记者 马晴茹）昨天（8月21日）晚上23点35分起，西安市出现降雨天气。雨情发生后，西安市政部门通过短信平台发布加强道路巡视短信，立即安排各防汛责任单位对管辖范围内的道路、下穿通道、立交桥等设施进行全面巡视巡查。
据悉，随着雨情增大，23点55分，市政部门启动三级防汛预案。降雨期间，各区域防汛负责人精心组织、合理安排，共出动防汛巡视车辆173台次，出动防汛人员860人次。该次降雨过程最大累计降雨量55.1毫米（草滩雨量监测站），最大小时降雨量25.4毫米（会展中心雨量监测站，0时-1时）。
此次短时强降水，造成油库街、北三环、南稍门十字、明光路29街口、吉祥诚信商业街五处路段不同程度积水。截止今天凌晨3点30分，除北三环外其余积水点积水已排除完毕。3点45分，市政部门解除三级防汛预案。
西部网记者从市政部门了解到，8月22日早8点10分，北三环积水基本排除完毕，道路交通未受到大的影响。市政部门各防汛责任单位继续加强巡查，各类设施、设备运行正常。
编辑： 马晴茹
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”08-24
娱乐著名主持人周涛转型登上话剧舞台，作为女主角和国家话剧院优秀演员孙强联袂出演了《情书》。08-24
娱乐周杰伦方文山齐聚北京，共同出席“2018爱尚传媒最强伙伴战略发布会”。08-24
娱乐刚播出的《如懿传》，演员配置也很强大，周迅、霍建华饰演如懿和乾隆皇帝，董洁饰演皇后，张钧甯、辛芷蕾、童谣等出演妃子。08-24
娱乐尤其是当荧幕上充斥着每一帧都精致如画的视觉系纪录片时，我们更想看看，真实的生活究竟有多糙？08-23
娱乐全民悦读朗读大会暨2018青少年朗读课文大会半决选及总决选于8月19-21日在北京举行。08-23
娱乐“经典琴歌蔡琴2018巡回演唱会”将于9月15日在广州体育馆举行，这也是蔡琴时隔三年再回广州舞台。08-23
娱乐现场，赵丽颖感动落泪，数次感谢影迷的一路支持并深情告白，希望能与他们一起“努力做最好的自己”。08-23
娱乐曾少人问津的延禧宫已成故宫热门景点 专家称要将影视剧与历史区别看待 近日，宫斗戏《延禧攻略》《如懿传》接连热播，吸引不少关注。”08-22
娱乐曾经离开荧屏九年的陈坤，今年接连带着两部作品回归，上一部《脱身》结束没多久，下一部《天盛长歌》就接档开播了。08-22
娱乐8月20日，在美国洛杉矶好莱坞，珍妮弗·嘉纳（左）与美国演员朱迪·格里尔出席添星仪式。08-22
娱乐众所周知baby鲜少在公众面前展露舞蹈，此次挑战自我来到这个号称“魔鬼训练营”的舞蹈节目，可谓勇气十足。08-22