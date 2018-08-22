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昨晚起西安多地出现短时强降水 市政连夜清理积水点

时间：2018-08-22 15:38:08  来源：西部网-陕西新闻网  作者：马晴茹

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昨晚起西安多地出现短时强降水 市政连夜清理积水点

昨天（8月21日）23:35起，西安市出现降雨天气。雨情发生后，市政部门通过短信平台发布加强道路巡视短信，立即安排各防汛责任单位对管辖范围内的道路、下穿通道、立交桥等设施进行全面巡视巡查。

凌晨1点多，工作人员在莲湖区土门坊清理积水。

早7点半，工作人员在雁塔区南三环清理积水。

西部网讯（记者 马晴茹）昨天（8月21日）晚上23点35分起，西安市出现降雨天气。雨情发生后，西安市政部门通过短信平台发布加强道路巡视短信，立即安排各防汛责任单位对管辖范围内的道路、下穿通道、立交桥等设施进行全面巡视巡查。

据悉，随着雨情增大，23点55分，市政部门启动三级防汛预案。降雨期间，各区域防汛负责人精心组织、合理安排，共出动防汛巡视车辆173台次，出动防汛人员860人次。该次降雨过程最大累计降雨量55.1毫米（草滩雨量监测站），最大小时降雨量25.4毫米（会展中心雨量监测站，0时-1时）。

此次短时强降水，造成油库街、北三环、南稍门十字、明光路29街口、吉祥诚信商业街五处路段不同程度积水。截止今天凌晨3点30分，除北三环外其余积水点积水已排除完毕。3点45分，市政部门解除三级防汛预案。

西部网记者从市政部门了解到，8月22日早8点10分，北三环积水基本排除完毕，道路交通未受到大的影响。市政部门各防汛责任单位继续加强巡查，各类设施、设备运行正常。

编辑： 马晴茹

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