福银高速蓝商段发生侧翻事故 已致1死38伤

西部网讯（记者 刘望）昨日傍晚，福银高速蓝商段秦岭隧道东侧发生一起事故，今天（8月22日），商洛交警对外通报了事故情况，并对后续工作进行了安排。

新闻回顾：秦岭隧道东口一辆载有37人客车发生侧翻 至32人受伤

8月21日18时20分许，尤全江驾驶车牌号为鄂FBK883号大型客车，从西安出发沿福银高速由西向东行驶至1447公里处发生单方事故，车辆侧翻。事故造成1人当场死亡，38人不同程度受伤，车辆受损。

事故发生后，商洛交警支队主要负责人第一时间分赴现场和医院指挥处置和救援工作。据初步了解，事故车辆不涉及超员。

8月22日上午，商洛交警支队召开紧急队务会议就事故的进一步处置和善后工作进行了安排。

西部网记者了解到，商洛交警目前已下发紧急通知，要求各级交警针对性加大对公路客车、旅游客车及“营转非”大客车超速行驶、超员、疲劳驾驶、占道抢行等严重交通违法行为的查处力度。执勤民警在上路检查时，重点检查客车安全带是否使用、安全防护是否到位，存在安全隐患的要督促及时消除安全隐患。

同时，将加强与气象部门的信息交流，及早掌握大雨、大雾、团雾、降雪信息，利用道路可变情报板、交警执法站检查，及时对客车驾驶人做好安全预警提示和宣传引导，必要时高速公路可采取警车带道、编队通行等措施压速通行，切实落实“限速、控距、亮尾”措施。对工作责任不落实，措施不到位，失职渎职造成严重后果的，将坚决问责。

编辑： 刘望