西安一公交车多次变道别车 驾驶员被罚款800元

8月21日，21条网友留言有回复。
西部网讯 西安8路公交车恶意别车危险驾驶、浐灞御锦城六期不解决大户问题、浐灞罗马嘉园五号楼楼道漏水……8月21日，西安市公交总公司、浐灞生态区宣传中心等12个相关党政部门回复了21条西部网网友留言。
西安8路公交车恶意别车 危险驾驶
驾驶员被停工 罚款800元
2018年8月6日，网友“1233456”反映称，8月5日晚上20:30分左右在西安市大差市路口，一辆车牌号为陕AH5333的8路公交车多次别一辆43路公交车，强行变道撞向43路公交车，置两车乘客安全于不顾，请公司对该司机的行为进行处罚。
西安市公共交通总公司回复：8路隶属于公交八公司，通过调取智能调度系统查看该车辆8月5日20时30分左右的视频回放，网友反映情况属实，该车驾驶员在大差市路口存在危险性驾驶行为。针对该驾驶员的危险性驾驶行为，公司做出如下处理：1、要求驾驶员停工上学习班，经济处罚800元，取消当月安全服务奖励、星级奖励；2、要求驾驶员本人写出深刻检查张贴站点，并在职工会上做出检查；3、提交人力资源科给予该驾驶员行政警告处分，期限6个月。
浐灞御锦城六期迟迟不能落大户
预计下周一可实现落户
2018年8月14日，网友“指缝阳光”反映称，御锦城六期2016年12月份交房，现在五期已经落了大户，街道也已经正式命名。所有材料已经上交等待审查落大户，但是迟迟没有消息。希望领导在百忙之中给予关注解决。
浐灞生态区宣传中心回复：御锦城六期小区为十里铺派出所辖区新建大型商品房住宅小区。近期，小区开发商同时提交第六、七期共23栋4311户的立大户申请材料，十里铺派出所已审核，并将其需新增街路巷信息上报市公安局。本周，公安浐灞分局为切实解决该小区业主落户问题，已安排专人将该小区2692户房屋信息录入西安市标准地址管理系统，预计下周一前可录入完成，实现落户。
浐灞罗马嘉园五号楼楼道漏水
漏水问题已处理
2018年8月9日，网友“曹先生”反映称，罗马嘉园五号楼一单元和二单元连接处下雨和水帘洞一样，从十几楼一楼一楼流到一楼，物业推卸责任不处理。希望有关部门协调处理。
浐灞生态区宣传中心回复：罗马嘉园小区位于浐灞生态区玄武东路999号，小区5号楼于2018年6月中旬交付。8月7日，物业企业组织开展5号楼消防注水工作，因该楼8层一消防栓未关闭，造成当事人反映的楼道漏水问题。发现该问题后，物业服务企业已对该消防栓进行关闭，漏水问题已处理。（编辑 辛超 实习生 刘元义）
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编辑： 辛超
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