留守儿童的暑假|张国汇:想拥有孙悟空的本领 驾着"筋斗云"接爸妈回家

编者按：

暑假期间，留守儿童更为牵动社会各界的心。缺少了父母陪伴，这些孩子们的暑假是怎么过的呢？

西部网、陕西头条联合陕西各地市的通讯员，深入各地市去了解孩子们的暑假生活，倾听他们的内心声音。希望通过我们的文字和图片能引起社会各界对他们的关注。

8岁的张国汇是石泉县迎丰九年制学校三年级学生。5年前，爸爸妈妈外出务工，将年幼的小国汇交给爷爷奶奶管护。

缺少父母陪伴的小国汇，在爷爷奶奶的悉心照顾下，依然过得很快乐。

小国汇每天吃完饭就主动擦桌子扫地，奶奶平时喜欢拾掇门口的几盆花，他也抢着给花浇水；邻里之间来串门，小国汇总会热情礼貌地招呼，邻居们总是夸赞道：“国汇这样的好孩子再养几个都不嫌多！”

“去年夏天最热时候，我身上长满了痱子，奶奶就上山挖草药熬水给我洗，然后拿着扇子一直给我扇风，直到我入睡……”爷爷奶奶对小国汇全心全意的爱，小国汇历历在心。两位老人将孙子一手带大，培养了他听话懂事的好品行，也培养了他爱读书的好习惯。

小国汇家有个书柜摆满了书，这些小读本里他最爱看的，莫过于《西游记》。“我想像孙悟空一样有好多好多本领，可以保护爷爷奶奶，可以驾着筋斗云去接爸爸妈妈回来。”小国汇笑着说。

在小国汇家里，积木是他唯一的玩具，和爷爷一起堆积木，指导爷爷如何拼装各种模型，是小国汇最感兴趣的事。

平日里爱笑的小国汇，也有自己的心事。每当看到别人家的小孩有父母陪着，小国汇的心里总会感到强烈的羡慕和落寞之情，他太想念爸爸妈妈了，想在暑假去广州佛山看望他们。但小国汇年龄尚小，而且广州太远，爸妈也不放假，去广州的念头终究还是被奶奶劝消。

暑假期间，迎丰镇集镇社区组织开展了关爱留守儿童活动，奶奶得知情况后，带小国汇前往参加，鼓励他和小朋友一起做游戏、看书、写作业、练口才，让小国汇远离孤僻寂寞。

8月14日，又到了“开心周二”时刻，因为小国汇又可以和休假中的爸爸妈妈进行视频通话了。爷爷像往常一样拨通了电话，小国汇兴奋地接过电话。

“汇汇啊，是爸爸妈妈不好，这些年一直在外面忙没好好陪过你，请你谅解，爸爸妈妈想你……”电话那头，是爸爸妈妈的真情流露。

“爸爸妈妈，我知道你们对我很好，你们都是为了我才出去打工的。你们知道我怕热，就寄钱让爷爷给家里买了空调，我想说，爸爸妈妈你们辛苦了，我也很想念你们，我会好好学习，好好照顾爷爷奶奶，你们在那边要多注意身体，今年过年早点回来吧！”电话这头，是小国汇的善解人意，小国汇努力地保持着微笑，却又分明带着掩饰不住的哭腔。

诚然，父母为了家庭生计远在他乡拼搏，在家留守的孩子总会有些缺舍。但小国汇是幸运的，在学校有老师和同学的陪伴，假期里有爷爷奶奶无微不至的照顾和社会的关爱。“爸爸妈妈不在身边，我要替她们尽孝心，要爱爷爷奶奶，好好听话，努力学习，将爱化作行动。”小国汇心里满是感恩。（通讯员 沈沙沙 孟少猛）

编辑： 钟莹