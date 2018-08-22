实至名归！西安市荣膺2019年度“东亚文化之都”

西部网讯 经过专家初审、复核和专家终审3轮评选并经批准，陕西西安击败河南洛阳和海南三亚，成为2019年“东亚文化之都”中国当选城市，并将在8月30日举行的第十次中日韩文化部长会议上，和日本东京都丰岛区、韩国仁川市一起接受三国文化部长授牌。
“东亚文化之都”的评选启动于2013年，是中日韩领导人会议机制人文领域的重要成果。这项由三国共同创立的国际性文化城市命名活动，要求入选城市不仅具有悠久的历史，厚重的文化，还要在对外文化交流、公共文化服务建设、非物质文化遗产保护与传承、文物保护利用等方面，取得一定的成绩。
西安是中华文明的重要发祥地之一，是中国历史上建都朝代最多、影响力最大的城市。近年来，西安市各项文化事业高速发展，稳步向开放、包容的“国际大都市”建设目标迈进。参与申办创建2019年度“东亚文化之都”评选，便是顺势而为，助推西安文化事业发展，彰显西安，乃至陕西对外新形象的重要举措之一。同时，也将对省市两级加强对外文化交流与合作、促进文化产业全面发展、提升非遗保护与传承工作水平、强化公共文化服务体系建设等方面都将产生积极而深远的影响。是省市两级文化建设提质增效、加快发展的宝贵机遇。
附：历次“东亚文化之都”评选入选城市
2013年获选城市：泉州、光州、横滨
2014年获选城市：青岛、新潟、清州
2016年获选城市：宁波、奈良、济州
2017年获选城市：长沙、京都、大邱
2018年获选城市：哈尔滨、金泽、釜山
编辑： 秦怡
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