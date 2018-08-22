西安养狗费用调查：进口狗粮一年花6万 住院4天花2000

一只成年大型犬一个月需要30斤狗粮，如果喂养优质狗粮每月要花近5000元。
西部网讯（记者 张琪）“养一只狗跟养一个小孩的费用差不多，我家狗一个月花几千块啊！”“别说政府不让养，我也快养不起了，上个月狗病了花了我8000多块钱，人看病都没这么贵”。
近日，西安官方发布养狗限令，对城市养狗做出严格规定，这一问题再次成为热点话题，而记者在采访中发现，不少市民反映在西安养狗费用不菲，让他们难以承受。养狗为何越养越贵，这钱花的究竟值吗？记者进行了调查。
进口狗粮一年近6万元 20%区别造成80%差价
“我家狗吃的还是中等狗粮，每月700元，贵的一两千的都有，都没敢给吃，我家狗还爱游泳每次去宠物会所少说花我400元……”家住北郊的杨女士养有一只纯正的古牧犬（古典牧羊犬），目前已经有90多斤，属于大型犬只。据杨女士讲，自家狗在不生病的情况下每个月至少花费2000元以上，好在自己和老公两人月收入较高，但杨女士仍抱怨：“越来越养不起了，但有感情的也舍不得亏待。”
8月20日上午，记者来到了西安雁塔区的一家宠物店内，在食品区记者看到营养区、零食区、干货区、进口狗粮区和国产狗粮区，大大小小的食品近百种。一袋重量为2.5Kg的进口狗粮售价790元，而相同重量的国产狗粮的售价100元；一瓶重量为250克的牛肉罐头售价20元；一袋重量为30克的牛肉三明治售价65元。除此之外，还有给宠物吃的钙片、奶粉、营养膏等食品，售价均在300元以上。
以杨女士家古牧犬为例子，一只成年大型犬一个月需要30斤狗粮，如果喂养优质狗粮每个月4800元一年57600元，普通狗粮一个月600元一年7200元。“进口狗粮内含有牛肉粒，营养价值更高，狗吃了身体好少生病，所以吃还是吃好一点的。”店员说。
带着疑问，记者采访了一位长期在宠物食品加工厂工作的工作人员，“打个比方，冰淇淋有哈根达斯也有雪糕，这两个价钱错的多，哈根达斯和雪糕吃起来肯定是有区别的，但是要说区别有多大，也没多大，就是20%的区别造成了80%的差价吧。”这位工作人员还告诉记者，宠物店里再贵的狗粮都不如手工狗粮有营养，如果有条件的话，自己在家制作狗粮是最好的，不仅花费少而且更健康。
养泰迪4年花10万元 宠物狗美容并非好事
近些年，狗的职责已慢慢从过去的看家护院转变为“宠物”逗乐，很多爱狗人士甚至把狗当孩子一样供养。“对待我和她妈都没有这么好的耐心，天天把个狗当儿子一样供着，还要美容。”家住雁塔区的白先生向记者吐槽，女儿喂养有一只泰迪，4年多的时间里给这个狗花了10多万元，除了给买吃的穿的，还会定期带狗去美容保养。“这么个狗，天天折腾，说也说不听，哪有狗美容的，我就没听说过，狗知道美吗？”
随后，记者来到了一家宠物美容店，发现带狗前来美容的人还不少。宠物美容店里大型犬洗澡160元，中型犬120元，小犬一次50，洗澡还不包括剪指甲拔耳毛，这些是单另项目需要另收费。据美容院店员介绍，这两天天热是店里的旺季，很多主人带狗来洗澡，洗完澡顺便再给狗做个美容。“我们店里各种美容护理都能做，还能量身为爱犬打造你喜欢的造型。”
记者通过查询了解到，狗作为一种动物并不具备审美意识，美容只是按照狗主人的审美意识对狗进行了改变，定期给宠物狗做清洁是有必要的，但进行一些所谓的美容项目，如剃毛、修剪造型等，却并非好事，因为动物自身的毛发可对其皮肤起到保护作用，如果人为剃掉或改变，容易导致其皮肤长黑斑，严重的还可能诱发皮肤癌。
李先生家的狗因为拉肚子住院，四天就花费了2000多元。
小病近千大病过万 宠物看病为何如此之贵？
家住长安区的李先生养有一只泰迪狗，“我家狗吃的不贵，洗澡一般在家自己洗，就是小狗体质天生不如大狗，小病近千大病过万很正常，小狗是病不起啊。”据李先生说，自家狗前两天洗完澡后有点拉肚子，一直不见好只能送到宠物医院，医生建议输液治疗，每天的救治费用500多，住了4天院就花费了2000多块钱。“谁受的了啊，每天500多，一下就花掉了我一半的工资，这狗看病比人贵多了。”
而这家宠物医院的医生则向记者解释，李先生家的狗在检查时使用的设备都是国从外进口回来的，因为狗体重轻，怕过敏，用的药也都是进口药，所以费用高一点。
针对这一问题，记者联系到了一位长期在宠物医院工作的医生，这位医生告诉记者，去年在他们这里医治的宠物，平均费用大致在6000元左右，而费用高是由多方面原因造成的。
“国内宠物狗概念引入较晚，宠物行业不发达，很多药品都要进口，宠物用药成本自然就高，再加之对宠物医院的收费，国家实行的是市场调节价格，狗又属于少数群体，少数群体要养活整个市场，医院挣了钱才能存活下去，所以宠物医院的收费自然高。”医生还告诉记者，人生病了有医保报销，宠物狗虽然有这类保险，但普及率不高，很多人不知道有保险，或者知道也不愿意买的，所以狗一旦病了，只能由狗主人承担所有费用。
编辑： 王瑜
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