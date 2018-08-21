西安现有1492处路面施工围挡 部分路段将出现严重拥堵

西安交警邀请公众代表就因施工带来的出行困扰进行探讨。

西部网讯（记者 刘望）最近一段时间，许多市民发现，家门口的围挡又多了起来，导致交通出行不太方便。今天（8月21日），西安交警邀请人大代表、政协委员、热心市民代表、媒体代表、施工单位代表，一起就身边因施工围挡而带来的出行困扰进行了探讨。

西安目前有1492处道路施工围挡点

记者了解到，目前西安处于大建设阶段，新修道路、公共交通建设乃至水电气暖维护等各类城市建设项目不断增多，占用道路数量也比较多。城市路网面临施工多点挖占的局面，占用西安主要干道及重要交通节点，成为路网的瓶颈点，易引发路段交通拥堵。

受占道围挡影响，西二环、南二环、环城西路、环城南路、高新路等路段交通流量明显上升；昆明路、西延路均因交通流量饱和而出现拥堵。据统计，2018年至今，西安道路施工挖占申请592处，审批539处，当前在建项目206个，涉及全市约1492处围挡点。

预警！秋冬季节西安或变新“堵城”

西安交警研判，预计今年开学季以及冬季，西安交通形势较为严峻。太华路、友谊路、东大街、西大街；北二环-太华路立交、西三环-锦业路、阿房一路立交、科技路；西二环、南二环、幸福路、万寿路等路网整体通行能力大大降低。

据悉，朱宏路快速化改造工程、北辰大道地下管廊工程、桃园路地下管廊工程、地铁六号线二期、九号线、十四号线等重点大型项目施工将于近期实施，届时西安南北向路网的通行效率将进一步降低，路网交通压力将进一步增加，部分路段将出现严重拥堵。

二环路等城市快速路、南北中轴线等城市主干道、高新一路、后村西路将吸引大量的分流交通量；中心城区、高新区域以及辐射周边的劳动路、玉祥门转盘等交通节点和太白路、长安路等主要分流路线，交通压力巨大。

预计九月开学后，高新一中所在高新区域、交大附中所在城东区域、西工大附中所在城西区域、西安中学所在城北区域因接送学生产生大量新增交通量。受施工围挡影响学校周边路网通行效率将大幅降低，区域交通压力将进一步增加。

市民呼吁市政部门重罚超期超范围围挡

据市民反映，现在路面上有很多围挡都属于“超期服役”。西部网网友“厚积薄发”投诉称，浐河地铁C口（水岸东方）到浐河公交站牌区域，地铁1号线还没有开通就开始围挡，现在还在围挡，里面也没有施工的迹象，围挡护栏占居了部分人行道，存在安全隐患，晚上行走很不方便。

市民高先生说，城市道路挖占也意味着城市的飞速发展，作为市民他全力支持西安城市建设。“但是有好多围挡说是围挡三个月，实际上围挡了大半年，市民不投诉围挡就一直在这儿，感觉没人操心这事儿。”高先生建议，市政部门对超期围挡的单位施以重罚，“高速路竣工迟一天罚5万，市政道路也应该提高处罚标准，施工单位自然就快了。”

据了解，《西安市市政工程设施管理条例》第十六条第6款规定，经批准挖掘、修复城市道路、桥涵的，不得阻塞交通，主干道路面修复工程五日内完成，其他路面修复工程七日内完成。违反该条款的，市政部门应责令立即改正，赔偿损失，并处二千元以下罚款。

编辑： 刘望