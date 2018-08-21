街头“僵尸车”存隐患 西安交警今年清理187辆弃置车

西安交警近年来清理僵尸车187辆，市民可举报身边僵尸车。
西部网讯（记者 刘望）这些被人弃置街头，长期不使用的车辆被称为“僵尸车”，它们当中有的轮胎被拆了，有的玻璃被砸掉成为垃圾车，还有的被架起了广告牌。“僵尸车”停放在路边不仅正常行人通行，也存在随时自燃的隐患。记者从西安交警特勤大队了解到，今年以来，他们已经清理187辆弃置车辆。
被弃于垃圾堆中的共享单车。
八里村人行道上堆积如山的共享单车。
危险！僵尸车占用道路资源 还容易自燃
被人弃置长期不使用车辆被大家称为“僵尸车”，这些车辆停放在路上，占用有限的公共停车资源，让很多车主的车没地儿停。西安道路资源紧张，这些“僵尸车”大多出现在背街小巷，阻碍道路“毛细血管”发挥作用，进一步加剧了道路拥堵。
另外，“僵尸车”可能还存在一定的安全隐患。西安交警支队特勤大队民警王梓涵说，一些弃置车辆内还有可能残留汽油或者被人当做仓库堆放杂物，存在自燃的可能性。“前一段时间咱们就接到了废弃车辆自燃的报警，夏季天气炎热，特别危险。”
报废车、维修贵 车主图省事儿随意弃之
好好的车子为什么弃之不用了？据了解，一些车主低价买的二手车，用了一段时间达到了报废年限或者维修费用太高，就把车扔在那里不管了，还有一少部分属于被盗抢的车辆。按照《道路交通安全法》的规定，公安交管部门应当及时对这些车辆进行处理。
为了清理城市里移动的“牛皮癣”，西安交警特勤大队建立了“除癣”机制，三班拖车同时作业，先从达到报废标准的车辆开始拖移，从大路到小巷，从内城辐射周边。治理期间还发现很多诸如套牌、盗抢等重点违法车辆。
市民可举报身边“僵尸车”
据了解，今年以来在西安市共清理了187辆“僵尸车”。
民警告诉记者，这些报废车辆都送至了就近的违法停车场，如果三个月内仍然没有人来处理 ，就会统一放置指定的报废厂进行强制报废。
交警部门也提醒，广大市民朋友们如果有达到报废标准车辆的话，一定要带上自己的身份证明、车辆登记证、号牌还有行驶证 去指定的报废厂进行报废。如果市民在生活中碰到此类车辆，也可以打122或029-86755150电话让他们来进行处理。
编辑： 刘望
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”08-24
娱乐著名主持人周涛转型登上话剧舞台，作为女主角和国家话剧院优秀演员孙强联袂出演了《情书》。08-24
娱乐周杰伦方文山齐聚北京，共同出席“2018爱尚传媒最强伙伴战略发布会”。08-24
娱乐刚播出的《如懿传》，演员配置也很强大，周迅、霍建华饰演如懿和乾隆皇帝，董洁饰演皇后，张钧甯、辛芷蕾、童谣等出演妃子。08-24
娱乐尤其是当荧幕上充斥着每一帧都精致如画的视觉系纪录片时，我们更想看看，真实的生活究竟有多糙？08-23
娱乐全民悦读朗读大会暨2018青少年朗读课文大会半决选及总决选于8月19-21日在北京举行。08-23
娱乐“经典琴歌蔡琴2018巡回演唱会”将于9月15日在广州体育馆举行，这也是蔡琴时隔三年再回广州舞台。08-23
娱乐现场，赵丽颖感动落泪，数次感谢影迷的一路支持并深情告白，希望能与他们一起“努力做最好的自己”。08-23
娱乐曾少人问津的延禧宫已成故宫热门景点 专家称要将影视剧与历史区别看待 近日，宫斗戏《延禧攻略》《如懿传》接连热播，吸引不少关注。”08-22
娱乐曾经离开荧屏九年的陈坤，今年接连带着两部作品回归，上一部《脱身》结束没多久，下一部《天盛长歌》就接档开播了。08-22
娱乐8月20日，在美国洛杉矶好莱坞，珍妮弗·嘉纳（左）与美国演员朱迪·格里尔出席添星仪式。08-22
娱乐众所周知baby鲜少在公众面前展露舞蹈，此次挑战自我来到这个号称“魔鬼训练营”的舞蹈节目，可谓勇气十足。08-22