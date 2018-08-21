街头“僵尸车”存隐患 西安交警今年清理187辆弃置车

西安交警近年来清理僵尸车187辆，市民可举报身边僵尸车。

西部网讯（记者 刘望）这些被人弃置街头，长期不使用的车辆被称为“僵尸车”，它们当中有的轮胎被拆了，有的玻璃被砸掉成为垃圾车，还有的被架起了广告牌。“僵尸车”停放在路边不仅正常行人通行，也存在随时自燃的隐患。记者从西安交警特勤大队了解到，今年以来，他们已经清理187辆弃置车辆。

被弃于垃圾堆中的共享单车。

八里村人行道上堆积如山的共享单车。

危险！僵尸车占用道路资源 还容易自燃

被人弃置长期不使用车辆被大家称为“僵尸车”，这些车辆停放在路上，占用有限的公共停车资源，让很多车主的车没地儿停。西安道路资源紧张，这些“僵尸车”大多出现在背街小巷，阻碍道路“毛细血管”发挥作用，进一步加剧了道路拥堵。

另外，“僵尸车”可能还存在一定的安全隐患。西安交警支队特勤大队民警王梓涵说，一些弃置车辆内还有可能残留汽油或者被人当做仓库堆放杂物，存在自燃的可能性。“前一段时间咱们就接到了废弃车辆自燃的报警，夏季天气炎热，特别危险。”

报废车、维修贵 车主图省事儿随意弃之

好好的车子为什么弃之不用了？据了解，一些车主低价买的二手车，用了一段时间达到了报废年限或者维修费用太高，就把车扔在那里不管了，还有一少部分属于被盗抢的车辆。按照《道路交通安全法》的规定，公安交管部门应当及时对这些车辆进行处理。

为了清理城市里移动的“牛皮癣”，西安交警特勤大队建立了“除癣”机制，三班拖车同时作业，先从达到报废标准的车辆开始拖移，从大路到小巷，从内城辐射周边。治理期间还发现很多诸如套牌、盗抢等重点违法车辆。

市民可举报身边“僵尸车”

据了解，今年以来在西安市共清理了187辆“僵尸车”。

民警告诉记者，这些报废车辆都送至了就近的违法停车场，如果三个月内仍然没有人来处理 ，就会统一放置指定的报废厂进行强制报废。

交警部门也提醒，广大市民朋友们如果有达到报废标准车辆的话，一定要带上自己的身份证明、车辆登记证、号牌还有行驶证 去指定的报废厂进行报废。如果市民在生活中碰到此类车辆，也可以打122或029-86755150电话让他们来进行处理。

编辑： 刘望