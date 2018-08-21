陕西省委统战部省工商联举办"发挥智库优势 助力追赶超越"讲座

陕西省委统战部、省工商联联合举办“发挥智库优势 助力追赶超越”首场讲座。

西部网讯（记者 凌旎）今天（8月21日），陕西省委统战部、陕西省工商联联合举办“发挥智库优势 助力追赶超越”系列讲座首场讲座。

受邀的省政协香港委员、陕西省统一战线智库专家、欧华国际律师事务所全球合伙人刘巍博士，省政协香港委员、中国油气控股有限公司行政总裁景哈利分别围绕“香港商业及企业上市相关法律制度和实践应用”“公司决策者在上市实践中需要重点关注的几个问题”，为陕西非公企业法人代表、新生代企业家、陕西省统一战线智库非公领域专家、各市（区）金融办负责人及省工商联机关作专题讲座。

近年来，陕西经济快速发展，2017年GDP首次突破2万亿元大关，产业界对资本市场的认识也不断加深，企业上市步伐不断加快。刘巍和景哈利全面系统地为大家讲解了在“三个经济”助力陕西融入“一带一路”建设新格局、陕西实现追赶超越的大背景下，如何利用资本市场平台做大做强企业，新企业如何上市以及应对上市后出现的新挑战等方面内容。

讲座深入浅出、思路清晰，融学术性、专业性、实用性为一体，具有很强的指导意义和实践价值，得到与会人员的一致好评。

编辑： 刘望