“青桔”“哈罗”相继进入 西安共享单车“投放禁令”面临尴尬

西安街头违规投放的青桔单车。
西部网讯（记者 刘望）西安发布共享单车“禁投令”已接近一年时间，但最近记者发现，虽然西安街头堆砌着不少闲置着的共享单车，但仍有企业试图在西安进行新的共享单车投放。
“青桔单车”夜晚空降西安
8月21日，有市民向西部网记者反映，这两天，西安三桥出现了一类新的共享单车，名字叫做“青桔单车”。根据市民描述的地点，记者在三桥大明宫建材市场门口看见了一排整齐停放着的“青桔单车”，单车车身青白相间，数量约有200辆。
在附近工作的刘先生告诉记者，前天下午下班时，还没有这些共享单车，昨天早上上班时，就发现了这一排“青桔单车”，应该是趁着晚上投放的。
刘先生说，这儿各个品牌的共享单车都有，多的把人都能绊倒，骑新车的人不是很多。
随后，记者通过电话联系了“青桔单车”的运营商滴滴出行，接线工作人员明确表示，西安已经投放了“青桔单车”，但具体数量是西安市场的工作人员根据客流量投放的，他并不清楚。
监管部门：“青桔单车”属违规投放
根据交通部门的数据，摩拜、ofo、OXO马上到等几家共享单车公司在西安市区投放的单车数量共计73.9万辆，这些车辆已经超过了市民的使用需求。
2017年9月15日，西安市交通管理委员会办公室联合市城市管理局、市工商局、市公安局交警支队等4个部门，共同对ofo小黄车、酷骑、摩拜和OXO马上到4家互联网租赁自行车运营企业进行约谈，要求各家共享单车企业“暂停投放”。
目前西安街头共享单车以ofo和摩拜为主，酷骑单车已经基本消失，OXO仅有零星出现。
“青桔单车”作为新品牌进入了西安，西安共享单车“暂停投放”的禁令是否依然有效？西安市交通管理部门工作人员确认，目前依然要求各共享单车公司严格执行“暂停投放令”，“青桔单车”的投放未向交管部门报备批准，违反相关禁令。
记者联系滴滴陕西地区公关人员，并向其发送了采访内容。截至发稿，记者尚未收到相关回复。
“哈罗”单车骑进城区 “享骑”电单车仍未退市
无独有偶，不久前，另一共享单车品牌“哈罗单车”也出现在西安城区。交通管理部门工作人员称，“哈罗单车”的投放行为违反了此前发布的“投放禁令”，会对该公司进行约谈，督促其尽快撤回投放在市面上的单车。
今年更早时候，5万辆“享骑”共享电单车也在西安街头投放。有关部门已明确要求其退市，但截至今日，“享骑”电动车仍在西安市场运营，并未退市。“享骑”电动车运营方曾表示，将继续在西安运营，对于退市要求不做回应。
西安市交通管理部门工作人员认为，《西安市鼓励规范互联网租赁自行车发展的的指导意见（试行）》中并没有注明对违规企业的惩罚措施，“目前主管部门的执法手段主要是约谈，企业违规成本太低，所以造成共享单车领域的乱象，要想解决这些乱象，还应当以‘重罚’来解决。”
编辑： 刘望
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