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陕西发布暴雨橙色预警 多地降雨量将达到50毫米以上

时间：2018-08-21 16:44:19  来源：西部网-陕西新闻网  作者：朱童戈

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陕西发布暴雨橙色预警 多地降雨量将达到50毫米以上

记者从陕西省气象台了解到，省气象台2018年08月21日16时23分发布暴雨橙色预警信号：西安市临潼区、高陵区、蓝田县、阎良区，宝鸡市渭滨区、金台区、陈仓区、凤翔县、麟游县、凤县、陇县、千阳县，咸阳市三原县、彬州市、旬邑县、长武县

陕西省气象台发布暴雨橙色预警。

西部网讯（记者 朱童戈）西部网记者从陕西省气象台了解到，未来3小时内，陕西多地将出现暴雨天气。

2018年8月21日16时23分，陕西省气象台发布暴雨橙色预警信号：西安市临潼区、高陵区、蓝田县、阎良区，宝鸡市渭滨区、金台区、陈仓区、凤翔县、麟游县、凤县、陇县、千阳县，咸阳市三原县、彬州市、旬邑县、长武县，渭南市临渭区、合阳县、澄城县、蒲城县、富平县、华州区、潼关县、大荔县、华阴市，汉中市略阳县，安康市汉滨区、岚皋县、平利县、旬阳县、白河县，商洛市商州区、洛南县，3小时内降雨量将达50毫米以上，局地可能出现6-7级雷暴大风，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。请注意防范！

防御指南：

1．政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急工作；

2．切断有危险的室外电源，暂停户外作业；

3．处于危险地带的单位应当停课、停业，采取专门措施保护已到校学生、幼儿和其他上班人员的安全；

4．做好城市、农田的排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

编辑： 高政超

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