安康持续优化营商环境 最多跑一次、网上办事成常态

“优化提升营商环境”第六场新闻发布会召开。
西部网讯（记者 李卓然）“打造良好营商环境是安康推进开放发展、培育新优势新动能、加速追赶超越的战略选择。”今天（8月21日）上午，陕西省营商办、陕西省人民政府新闻办公室举办的“优化提升营商环境” 第六场主题系列新闻发布会召开。安康市委常委、常务副市长赵璟介绍，截至目前，安康市营商环境各项指标稳固向前，从一季度的全省排名第四，上升到二季度全省排名第三。
最多跑一次、网上办事成为常态
赵璟介绍，今年以来，安康市在企业开办、不动产登记、降低企业运行成本三项单项指标排名全省第一，简化施工许可证办理工作排名全省第二。
在企业开办方面，对开办企业实行“妈妈式”服务，建立延时、预约、上门服务工作机制，面对面指导群众进行现场登记，足不出户就能拿到营业执照，企业开办平均用时由年初9个工作日压缩至2.4个工作日；取消纳税人报送资料140项，将52项不需要事前实地核查的办理事项统一前移到办税服务厅，实行“电子税务局”办税，实现当场审核、即时办结；分两批公布“最多跑一次”事项75项，其中全流程“网上办”事项21项。
针对施工许可证办理难题，安康市再造和简化审批流程，取消各类保证金、押金、证明等“搭车”和“捆绑”事项，政府投资审批类建设项目办理时限由442个工作日减少至181个工作日；社会投资核准类建设项目办理时限由392个工作日减少至159个工作日。
针对办理不动产登记多头跑的突出问题，将审核环节由四审制变成两审制，实现从国土和住建两个部门分别办理到合并办理的转变，办理用时从去年8.6个工作日压缩至2.2个工作日。
此外，安康市还着力简化企业水电气报装环节，将用水报装办理环节由8项减少至4项，用气报装办理环节由9项减少至4项；用电报装高压客户缩减为4个环节，低压客户缩减为3个环节，具备直接装表条件的，取消“外部工程实施”环节。同时，全面落实减税降费各类政策，上半年共降低企业税费负担3亿元，降低企业融资成本903万元，降低企业用工成本708万元，辖内银行业金融机构共支持小微企业11229户，比上年同期增加2534户。
“现在办事跑一次、审批不见面已成为安康市简化企业和群众办事环节的‘常态’。”赵璟说。
1至7月安康市新增市场主体16730户
赵璟在发布会上说，为持续推动全市营商环境工作高标准定位、深层次改革、全方位提升，安康市突出机制完善、对标整改、改革探索、宣传引导四项工作，打造“支持政策最优、保障措施最强、行政审批最快、办事效率最高”的一流营商环境。
据介绍，安康市分级建立联席会议、调查研究、督查通报、典型案例、信息报送和信息公开工作机制，形成了“1+10+N”推进模式，研究设立了具有安康特色的获得信贷、办事优化程度、政务服务、跨境贸易、建设环境5个考核指标。同时，“三位一体”推进“放管服”改革、优化提升营商环境、“互联网＋政务服务”建设，用“放管服”改革的实效，加快政府职能转变。
在探索改革方面，安康市狠抓流程再造和标准制定两个关键环节，下大气力破解影响和制约营商环境的瓶颈问题，在紫阳县、汉阴县、旬阳县、岚皋县、安康高新区设立行政审批局，按照“应进全进、统一划转、集中审批”的原则，将各部门许可事项予以划转调整，积极探索“一枚印章管审批”经验。目前，各试点县区对接启用市级互联网政务服务平台，建成了“一号申请、一窗受理、一网通办、市县镇村四级联动”的政务服务网络，形成了“横向到边、纵向到底”的政务服务模式。
“营商环境究竟提升了没有，要看我们的市场主体是不是增加了，民营投资是不是增加了，企业运行成本是不是减少了。”赵璟说，今年以来安康市场活力显著增强， 1至7月份，全市新增市场主体16730户，较去年同期相比增长19.37%。截至7月底，安康全市市场主体总数累计达到160354户，增长12.71%。非公有制经济占GDP比重达到59.4%，在全省领先。
她表示，下一步安康市将聚焦目标任务、“八大突破工程”、招商引资、重点项目建设、难点热点问题“五个重点”，打破信息孤岛“一个壁垒”，强化考核、监督、问责“三个保障”，继续发扬“安康创优精神”，举全市之力打造一流营商环境，为安康市加快追赶超越、建设西北生态经济强市提供坚强有力的环境保障。
编辑： 沈晓芳
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