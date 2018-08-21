2018全球创投峰会即将开幕 知名创投机构携百亿资本汇集西安

西部网讯（记者 鄢山宇）8月21日，记者从西安市政府获悉，“2018全球创投峰会”将于9月5—6日在西安举行。届时，知名经济学家、百余家全球知名创投机构并齐聚万亿资本一同汇集西安，共同探讨全球创业与投资机会。
知名创投机构将携万亿资本汇集西安
“2018全球创投峰会”由中共西安市委、西安市人民政府主办，西安市人民政府金融工作办公室、西安高新技术产业开发区管委会、清科创业、西安高新技术产业风险投资有限责任公司承办，大西安产业基金、西安资本以及中科创星协办。
据了解，峰会将聚焦全球资本市场，特邀知名经济学家、百余家全球知名创投机构并齐聚万亿资本一同汇集西安，共同探讨全球创业与投资机会。
同时，峰会现场将特邀全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民，真格基金创始人、新东方联合创始人徐小平，硅谷银行亚洲总裁、浦发硅谷银行行长蒋德（Dave Jones），凯辉基金管理合伙人贝宇诺（Bruno Bézard），深圳市创新投资集团有限公司董事长倪泽望，宜信公司创始人唐宁，天使投资人、58集团CEO姚劲波、红杉资本中国基金合伙人周逵等逾百位大咖到场分享他们的真知灼见。
“龙门行动”计划为西安打造更多“独角兽”企业
据西安市委常委、副市长高杲介绍，通过“创投大咖恳谈研讨、产业基金专题培训、创投峰会主题论坛、企业项目对接路演、创投生态展览展示”等系列活动，共商创新创业投资合作，共享大西安发展机遇。
目前，西安正全力打造硬科技之都，在硬科技八大领域加快布局，努力营造硬科技创投氛围。高杲表示，此次峰会将举办“龙门行动”计划之“2018西安未来之星TOP100”企业评选活动，将深入发掘一批成长前景好、科技含量高、发展潜力大的优质企业进行重点推介、重点培育，努力为西安打造出更多的“独角兽”企业，让我们的城市诞生出更多的商业传奇。
此外，峰会现场还将汇集百家国内知名投资机构，发起成立“全球丝路创投联盟”，并举行创投机构落地签约仪式，借助资本的力量，为把握“一带一路”发展机遇、共促大西安建设引资引智。
编辑： 高政超
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