“物联网+云计算+大数据”治霾，西安创业公司解决“谁是污染源头”难题。

西部网讯 为了有效改善空气质量，近年来，各级管理部门花费了巨大人力、资金。近日，从西安传来一个好消息，由几个年轻人自主创业研发的智慧环境监测平台，通过科学合理的“组合布点”，可以对大气污染尤其是无组织排放进行精准化、精细化监管。“微型监测站将监控到的污染物数据实时传送到管理部门的手机上，管理部门就可以直观地看到哪个具体点位的污染物浓度较高。”研发者称。

污染物浓度异常 微型监测站可自动报警

目前，国内的污染源在线监测仅局限于部分工业污染源有组织排放，对于工地扬尘、垃圾焚烧、部分工业生产和餐饮等无组织排放的污染物，没有进行在线监测。为了监控这些无组织排放的污染物，大多数城市选择使用人工网格化管理，虽在大气污染防治方面取得了显著成效，但是人力、物力有限，并且时效性和对突发污染事件的反应、判别存在不足。

“我们研发的这套微型环境监测系统，就像一个微型的监测站，工作人员通过手机就可以看见该站点实时的污染物浓度。”该套系统的研发者、西安浩蓝科技有限公司技术负责人孙强介绍，这套被命名为绿色家园环境监测系统，目前可检测范围包括PM10、PM2.5、噪声、VOC、臭氧、可燃气体、COD等几十种污染物。

“相对于大气自动监测站及人工网格化监管来说，微型监测站点有低成本、易布设的特点，便于规模部署，快速形成监测网络。”孙强告诉记者，目前他们研发的这套微型监测站已经在高新区、西咸新区等西安市多个行政区划投入使用，当微型监测站附近的污染物浓度上升或出现异常时，系统将自动报警信息，直接打通监测到监管的通道，实现多部门的“协调联动”。

大数据支撑 解决“谁是污染源头”难题

在孙强的办公室，记者见到这个微型监测站。据孙强介绍，这个大小和普通快递盒一般的微型监测设备里，可以接入多种环境参数监测传感器。“每个微型监测站都可以根据需要来监测不同的污染物，通过调整配置实现不同的功能，满足不同点位环境监测要求。”

“上岗”后的监测设备，如果数据出现异常怎么办？“绿色家园环境监测系统实现了设备的统筹管理，并能对监测信息进行统计分析，实时识别出异常信息。”据孙强介绍，该系统还可对大气污染防治的结果进行评估，管控效果用实时监测数据说话，确保污染事件得到及时有效处理。

孙强告诉记者，微型监测站一方面可实时监测污染源(如工地、工厂等)污染物的排放情况及其对周边区域的扩散影响，另一方面还可以反映出整个区域的空气质量的动态变化。“根据动态变化，可快速找到区域中某一时刻的超标点位，及时发现偷排偷放等异常事件，从而解决大气污染防治源头治理的难题。”

编辑： 高政超