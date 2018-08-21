倡议绿色共享出行 西安将提高长安区大公交覆盖率

“绿色畅行，我是西安践行者”倡议行动今天启动。

西部网讯（记者 刘望）为了响应西安市委、市政府倡导绿色、低碳、环保出行的理念，为西安缓堵保畅做贡献，今天（8月21日）上午，西安市交警支队、西安市交通运输局共同启动了“绿色畅行，我是西安践行者”倡议行动。

绿色畅行 倡议市民多乘公共交通

随着近年来的发展，西安人口数量不断扩大，机动车数量与日俱增。根据数据统计，过去8年时间里，西安的机动车总量翻了两倍，目前机动车数量已经超过了300万辆，而且这一数据还在不断增加。与此同时，公共交通工具在节能减排、缓解早晚高峰交通压力上的作用也逐渐凸显。

为了倡议广大市民采用绿色交通、共享交通出行，倡议加快公交盲区的覆盖，倡议更多企业积极参与到城市缓堵减排、绿色出行的活动中来，本次倡议发起了公益绿色大巴活动，解决交通不便区域市民上下班“最后一公里”问题，同时助力环保节能减排、缓解早晚高峰交通压力。

西安市交警支队宣法处处长车强表示，交警部门希望全社会的交通参与者能够积极参与到交通共同治理的行动中来，优先选择绿色公共交通出行，从缓解拥堵、节约能源的角度出发，多乘坐公交、地铁，多选择步行、骑自行车的方式出行，为城市交通减轻压力。

环保公益爱心示范企业代表、一号班车总经理查云龙说，一号班车拥有新能源纯电动大巴200台，并愿意拿出10台大巴长期参与到社会公益行动中来，助力交通不便利地区的通勤，参与每年6月的爱心送考以及9月的迎新开学，与更多的企业携手把绿色出行及社会公益行动更多的推广。

优化公交线网 将提高长安区大公交覆盖率

随着西安城市骨架不断拉大和地铁1号线、2号线、3号相继开通运营，为了满足市民出行需求，西安通过新开线路、调整改线、分段运营等方式，合理配置公交线路资源，加强常规公交与地铁、公交枢纽场站、长途客运站及常规公交主干线路与次支线路之间的换乘接驳，对现有公交线网逐步优化。

西安市交通运输局运管处处长万凯表示，2018年以来，西安共新开、调整公交线路36条，其中新开线路12条，调整线路24条，解决了高新区软件新城、曲江二期、高陵区泾阳河工业园、团结西路等区域公交空白。

截止2018年6月底，西安共有公交车辆7595辆，其中新能源及天然气清洁能源车辆已占全市公交车辆的绝大部分；全市共有公交线路301条，线路长度6253.95公里，日均客运量368万人次，中心城区公交站点500米覆盖率达100%。公共交通的低票价政策和公交线路一次性通过率均处于全国同类城市前列。

万凯透露，下一步，交通管理部门将继续大力推进公交线网优化调整工作。按照《长安区公共交通线网规划》，开通长安区大学城、火车南站等至市区的公交线路，加强与地铁、公交枢纽站的接驳换乘，方便长安区大学城师生出行，提高大公交在长安区的覆盖率。

结合32处公交场站规划建设情况和城市路网的不断完善，交通部门将督促市公交总公司及时开辟调整公交线路，补齐公交短板，满足市民出行需求；结合地铁四号线开通运营情况，积极协调市公交总公司合理布局地铁沿线公交线网结构，调整公交站点位置，开通与地铁接驳的微型公交，加强公司与地铁的衔接，方便市民换乘。

编辑： 刘望