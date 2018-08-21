西安上周近千人投诉不文明养犬行为 市民建议降低狗证费用

西部网讯（记者 凌旎 通讯员 李鹏 牛汶婧）8月21日，西安市民热线管理办公室公布12345热线平台上周运行情况。根据统计，上周有关停电停水、城市养犬、小区违建、交通出行等方面的投诉较多，其中，有942人次反映城市养犬及整治方面的意见，主要集中在流浪狗无人管理，存在安全隐患等。

942人投诉不文明养犬 建议降低狗证办理费用

8月13日至8月19日，12345热线平台电话呼入总数21396个，共产生工单23902件。其中话务员直接答复群众12027件、占工单总量的50%，转派承办单位办理11875件、占工单总量的50%。

共有942人次反映城市养犬及整治方面问题，主要集中在流浪狗无人管理，存在安全隐患，涉及长安区樱花广场、雁塔区金辉世界城小区、灞桥区灞柳二路等区域；遛狗不栓绳，违规饲养大型犬；未央宫遗址公园和长安区清凉山公园存在聚众赛狗情况。市民建议降低办理狗证及年审费用，加强文明养犬宣传引导力度。

共402人次反映公共交通乘车难、等车难等方面，主要集中在发车间隔时间长，如西咸新区101、102路公交车；建议增加公交运力，如318路车少乘客多；公交车甩站，如701路在雁翔路西口甩站；公交车变更停靠点无提示，如236路徐家堡车站；行驶路线和站牌不一致，如222路西部车城站。同时，市民对公交车到站不报站、司乘人员服务态度差等问题反映较多。此外，多位市民建议公交公司开展调研，合理增设站点、优化通行线路、及时更新站牌。

有345人次反映小区违建，主要集中在顶楼乱搭乱建，章建筑占用小区公共面积以及建筑已经违建还迟迟不拆等情况。

有603人次集中反映国金华府小区交房已三年至今仍使用临时用电，对市民正常生活造成很大影响。小区频繁停电原因系开发商海荣集团未向电局缴纳相关费用所致。目前，市热线办已将该问题转派至经开区管委会协调处理。

小区突断电、消防道溢水等问题被解决

市民反映碑林区东壕村小区突然停电，影响市民正常生活。

碑林区政府：停电是由于变压器突然闪爆导致，碑林区立即协调供电部门更换新变压器。因暴雨天气当日18时小区再次断电，供电局及时更换变压器并对线路维护检修后小区恢复供电，市民对处理结果表示满意。

市民反映高陵区北城新天地小区开发商承诺2015年交房且有配套幼儿园，但交房至今未建造幼儿园，导致业主子女无法入学。

高陵区政府：建设单位承诺明年配套幼儿园竣工。对于小区适龄入学儿童，建设单位已协调相邻幼儿园，随时可为业主子女办理入园手续。

市民反映因施工致碑林区紫雁朗庭小区消防通道溢水，业主担心可能引发地基受损。

碑林区政府：要求长安路街道办牵头，现场监督检查施工情况；要求物业公司及时将施工和处理情况告知住户。在多方努力下工程提前完工，市民对热线效率表示感谢。

市民反映雁翔路立交南段渣土车在道路上抛洒黄土，无人清理影响车辆通行。

曲江新区管委会：立即组织人员和清扫车辆全力清理路面，确保道路交通安全，并加大渣土车巡查力度，杜绝渣土车抛洒问题再次发生。

村子停水、垃圾乱倒等单位扯皮仍未解决

市民反映未央区北辰村北辰第三社区隔三差五停水，影响市民正常生活。

西安水务集团：自来水公司供水正常，该社区停水原因系北辰第三社区与北辰村内部纠纷问题所致。未央区政府：该区域土地执法、市容、国土规划审批权属已纳入浐灞生态区规划控制区范围，该村一至六社区均为小产权，在房屋质量、物业管理、水电煤气等方面均存在问题，致使无法开展行政执法。浐灞生态区管委会：北辰村一至六社区未经过政府批准成立，由村民及村委会或开发企业自行实施管理。根据相关文件内容，对未改造的城中村，各项管理工作应由属地政府负责管理。

近日有市民连续反映，鄠邑区一家水泥管制造厂夜间作业噪音严重影响周围居民生活休息。

鄠邑区政府：辖区环保所立即对该厂进行断电断水，确保不影响周围群众生活休息。对此，市民再次来电称，至今无职能部门对该企业断水断电，厂子一直灯火通明、噪音越来越大。

市民反映长安区兴隆社区物业将生活和建筑垃圾倾倒在社区综合市场南侧，导致环境污染严重。

长安区政府：该市场南边区域已被高新区征收，长安区兴隆街道暂无管辖权。高新区管委会：该区域超出高新区管辖范围。该工单流转多次后，高新区城管执法三星大队执法人员已对兴隆社区万通物业下发《责令停止行政违法行为通知书》和《限期整改通知书》，要求限期进行清理。

编辑： 沈晓芳