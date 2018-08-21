半年时间租金上涨了600元 西安租户：房子租不起！

草场坡一小区门口贴满了租房小广告。

西部网讯（记者 凌旎 朱童戈）最近，一二线城市租房市场价格暴涨的消息，进一步触动了公众的神经。有租客向西部网反映，西安南郊一些拎包入住的出租房租金明显上涨，而且房源十分紧张，有的热门房型甚至要等到9月底才能租到手。记者走访多家房屋中介公司获悉，近期西安租金确实出现了普遍上涨，但是属于“供小于求”引发的正常市场反应。

同一户型租金上涨了600元

8月20日，记者来到西安市碑林区草场坡附近。这条不算长的街道上却分布了十来个住宅小区，租客甚多，每走几分钟就会看到一家房屋中介。

记者走进一家店面不足5平方米的中介询问房价信息，店内墙上宣传单上的热门房型已被租出。适合一人居住的45平方米开间租金大约2200元，还得等到9月底才能入住。而60-80平方米的房子要近3000元才能租到，房租均按年付。

“租金从今年4月份就开始涨了，想要一千多元在这儿租到小户型，还是电梯房，不可能的事。”该房屋中介的工作人员说。

随后，记者到另一家品牌连锁中介进行了咨询，这里的租金基本与上家持平。店员介绍，想租到老式商品房40平方米左右的房子，需要支付1600-1800元，但没有暖气和天然气。“若是‘拎包入住’的房子，价位区间都在1800到2500元。”

而一位刚从草场坡搬走不久的租户告诉记者，去年年底他租的45平方米开间价格是1600元每月，且房租只需半年一付。“这才半年多，同一户型单价就涨了600元，房子租不起了。”

记者粗略算了一下，以目前2200元的小户型房子为例，租客想入住，需一次性支付一年租金、押金共计28600元，比半年前要多掏7800元。

业内人士：租金上涨符合市场规律

雁塔区金泰假日花城门口的百家乐中介工作人员马先生告诉记者，近期是租房旺季，租金自燃比淡季高些。马先生介绍，他们主要负责金泰假日花城、融侨馨苑、万象春天、兰乔圣菲4个楼盘的房屋租赁服务工作。

马先生说，这个时间租房的主要有两类人，第一类是孩子在城南上学的陪读家长，这样可以节省他们的时间成本，很多家长很乐意这样做；第二类是大学生群体。“很多刚开始实习的大学生或职场新人也会在这个时候选择租房，这是一个很大的群体。”

据马先生介绍，今年房租与去年相比略微有所上涨，但涨幅在合理范围内。“除去个例，今年50—60平方米开间户型月租整体比去年涨了200元左右，两室的房子涨了300元左右。”

业内人士赵女士认为，近两年物价上涨是导致西安房租上涨的主要原因。“现在的钱越来越不值钱，购买力肯定大不如前。”另一个原因是租房旺季房租必然上涨，“一般7、8月份和3、4月份是租房的高峰期，这期间房子供小于求，市场上房源会出现不足，所以租金上涨是必然结果。”

编辑： 沈晓芳