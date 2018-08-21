2018-08-21 13:27:41 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：王瑜 点击图片进入下一页

西部网讯（记者 魏永贤） 西安市鄠邑区玉蝉镇新义村，当地的贫困户在大棚里给花盆加土，准备种新一季草花。