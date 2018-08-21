周至县一砂石厂非法采石污染环境 已被责令关闭

周至县一砂石厂非法采石污染环境，被责令关闭。

西部网讯 周至一砂石厂非法采石、沣东新城紫境城经常停电、武功德雅林居小区违规加盖……8月20日，周至县二曲街道办事处、沣东新城三桥街道办事处、武功县住房和城乡建设局等14个相关党政部门回复了16条西部网网友留言。

周至一砂石厂非法采石

已被关闭

2018年8月13日，网友“当地村民”反映称，周至县北环路万联锦绣城对面砂石厂，死灰复燃，污染严重，尘土飞天，群众意见很大，强烈呼吁政府尽快取缔此砂石厂。

周至县二曲街道办事处回复：8月16日，工作组对砂场负责人进行约谈，要求该砂场限期关闭，禁止采砂行为，该砂场负责人表示积极配合。目前该砂石厂已关闭，分筛设备已拆除，并清洗路面，防止污染。

沣东新城紫境城经常停电

线路施工预计8月底完工

2018年8月14日，网友“谢文静”反映，本人七月住进紫境城小区，基本上一个礼拜都会停上几回电，去问物业也给不了满意的答复。总是在没有通知的情况下停电，大半夜的停电总让人受不了。希望有关部门关注解决此事。

沣东新城三桥街道办事处回复：经了解，小区经常性停电是由于电力负荷太大，变压器线路无法承载，村委会已联系变电站积极协调小区供电事宜，现已完成小区内部线路和配电箱施工，等待变电站完成外部线路施工，解决小区电路负荷问题，预计8月底完工。

武功德雅林居小区违规加盖

将依法处理

2018年8月2日，网友“德雅邻居住户”反映称，武功县德雅林居小区去年5月违规加盖，引起广大业主强烈不满，后县政府及相关部门，强力拆除7号楼东侧违规建设基础。最近开发商又强行开挖被政府拆除的地基，重新顶风违法开工，希望政府部门能严查管理。

武功县住房和城乡建设局回复：德雅林居小区无物业用房，目前使用2号楼1层两套住宅为小区居民服务。我局对该小区物业用房进行了规划批复，同意开发商在7#楼与9#楼之间东侧建设一栋2层物业用房来为业主服务，要求开发商同业主协商取得许可，办理后续相关手续后动工建设。

目前，开发商未按上述要求办理，擅自开工建设，已交由县综合执法局，执法处理。

鄠邑区一小区消防报警处理不规范

已责令物业改正

2018年8月2日，网友“路人甲”反映称，近日，天汇御苑二期高层住宅楼消防报警器报警，未见物业有任何处置。随后有业主找到物业，物业值班保安在半小时后叫来一名管理人员，在未做任何检查的情况下对报警器做消音处理，极不专业和规范。希望有关部门对此加以整治，使本小区物业管理规范，居民安心。

西安市公安局鄠邑分局回复：天汇御苑位于鄠邑区团结西路24号,由百斯特物业有限公司负责小区的日常管理。经核查，该小区未经公安机关消防机构进行消防审核验收擅自投入使用。

2018年8月16日，我局消防大队监督人员进行现场核查后，针对上述问题当场填制《消防监督检查记录》，下发《责令改正通知书》，依据相关法律法规对该小区售楼部予以查封，并将做进一步处理。

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8月20日有回复：西安市国土局等单位答复16条留言

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编辑： 辛超