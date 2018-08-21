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西安莲湖区公布“扔烟头拍照”完整视频：烟头确系两人沿街拾取

时间：2018-08-21 09:48:33  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安莲湖区公布“扔烟头拍照”完整视频：烟头确系两人沿街拾取

8月20日下午，西安市莲湖区委、区政府主要领导主持召开专题会议，听取专项调查组关于“自强西路有人倾倒烟头并拍照”有关问题的调查汇报。

西部网讯 8月20日下午，西安市莲湖区委、区政府主要领导主持召开专题会议，听取专项调查组关于“自强西路有人倾倒烟头并拍照”有关问题的调查汇报。同时公布“关于’自强西路有人倾倒烟头并拍照’有关情况的调查报告”录像视频。具体情况如下：

编辑： 王瑜

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