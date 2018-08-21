西部网讯（记者 刘璞华 苏静萌） 8月20日，由陕西省文化厅主办的“庆祝改革开放40周年 千场文艺演出惠基层”全省文化惠民演出启动仪式在咸阳永寿县举行，省文化厅副厅长李全虎出席并宣布活动启动。来自省戏曲研究院的10多位青年艺术家献上了精彩的戏曲节目，永寿县群众不时报以热烈的掌声回应各位青年艺术家的精心演绎。

据了解，省文化厅在全省购买了100家院团的1000余场优秀的文艺演出送到基层。从8月20日持续到年底，这100家各级各类艺术院团将以“庆祝改革开放40周年 千场文艺演出惠基层”为主题，由县到镇，由镇到村进行演出，为全省人民带去精彩的文艺演出。这1000余场演出中有许多是近年来陕西相继推出的优秀作品，以讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民，讴歌英雄为主题，许多作品曾登上国家和省级文艺精品舞台。

同时，省文化厅还将陆续举办庆祝改革开放40周年全省广场舞大赛、全省优秀剧目展演、全省群众性美术书法摄影展览等活动，以实际行动纪念改革开放40周年，切实让广大基层群众享受到党和政府文化惠民的好政策以及文化改革发展的新成果。

近年来，省文化厅坚持以人民为中心的创作导向，不断繁荣发展文艺创作，指导广大文艺院团和文艺工作者深入生活，扎根人民，积极创排更多群众喜闻乐见的、接地气的优秀剧节目。同时，面向基层，服务群众，每年购买大量优秀的文艺作品到基层演出，为广大基层人民群众提供丰富的精神食粮。这些文艺演出让基层群众足不出村就过足了戏瘾，享受了文化大餐，同时叫响主旋律，传递正能量，为全省脱贫攻坚，追赶超越贡献了文化力量。