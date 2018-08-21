礼遇捐赠人 闭馆日陕历博破例为捐赠人后代开放

张向谊及女儿外孙（左一至三）与父亲捐赠给陕历博的瓷器合影。

西部网讯（记者 刘璞华 贺桐） 8月20日周一，闭馆中的陕西历史博物馆，为三位特殊的客人打开了大门，并把从库房里取出的文物一件件的摆在她们面前。

“这件文物是我爸爸在废品市场淘的”，“这件文物当时就摆在客厅里，我每天都能见。”“每当天晴的时候，我就会帮外公把这些画展开晾晾”……

张向谊和赵颖母女俩如数家珍般的讲述着这些文物当年的故事，上世纪80年代，父亲（外公）张立将家中珍藏的1019件文物捐给了正在筹建新馆的陕西历史博物馆，包括字画111幅、瓷器52件、杂器3件、拓片406份、平装书257册。特别是瓷器，大多为福建建窑等南方窑口所烧，是陕西博物馆非常罕见的藏品，也填补了陕历博馆藏文物的空白。

张立早在学生时代就投入到革命运动之中，1936年10月加入中国共产党的外围组织“中华民族解放先锋队”，1938年秋天冒着生命危险前往延安，报考抗日军政大学。1940年大学毕业后，张立被分配到八路军129师，并于1942年正式加入中国共产党。

1949年福州解放，因为地方干部不足，张立和众多南下的军队干部一道转到地方工作，被任命为福建人民革命大学第一部主任兼党委书记。也就是从这个时候开始，张立慢慢与文物结缘。

闭馆日陕历博破例为捐赠人后代开放。

据张向谊回忆，父亲每到一座地方出差，就会去当地的文物购买点“淘宝”。“父亲还会很耐心的给它们贴好标签，写上时间和地点，这次看到父亲的手迹还保留在文物上，确实很欣慰。”

文革开始之后，张立遭到迫害，文物也跟着遭了秧，以至于1972年恢复工作之后，张立多次发现自己曾经收藏的文物以外汇券的形式，在外国人购物点销售，当然也有一些彻底消失不见了，这也让他很遗憾。

当时张立被委任为晋江地区革命委员会副主任，分管科教文卫体等方面的工作，出于自己对文物的热爱，以及对国家文物保护的重视，他投入大量的精力在文物古迹的调查研究和保护工作上。经他协调，古都泉州的地标开元寺得到了保护和修缮。体现泉州古代发达的海上贸易的宋代古船和窑址，也在他的主导下，进行了科学的发掘和保护，使古船免遭破坏，得以重见天日。

虽然已经身居要职，但据张向谊讲，父亲每到一地就要前往古玩市场的习惯仍没有改变，一件又一件的文物被他淘回了家。眼见家中文物越来越多，张立清楚自己保护不了这些珍贵文物，甚至当时的福建省也不具备这样的条件，于是便萌生了将自己收藏的文物捐给家乡陕西的博物馆的想法。

1988年，一辆西安牌照的货车，在武警持枪的保护下，满载着张立珍藏的文物从福州驶向西安。当时，文物市场已经逐步活跃起来，很多人劝张立要么自己收藏，要么卖给别的藏家，干嘛白白送给公家。“但父亲捐献文物的想法丝毫没有动摇，他说这些文物只有进入了博物馆才能被妥善保护，才能让更多的人通过它们了解中国的历史。”张向谊说。

1995年张立不幸逝世，两年之后为了纪念他，陕西历史博物馆首次为捐赠人举办了一个个人文物展览，那也是张向谊时隔多年后第一次见到自己家当年收藏的文物。一晃又过了二十一年，这次张向谊不仅带着女儿赵颖，还带着外孙女来陕历博，不仅是为了在记忆逐渐模糊之际，重新和这些“老朋友”相见，更是想让年轻一代了解这些珍贵的文物，了解文物背后的家族历史，体会老人的家国情怀。当陕西历史博物馆收到家属的来信后，便安排在周一闭馆这天，让张立的后人们与部分珍贵文物重新见面。

编辑： 秦怡