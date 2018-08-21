安康瀛湖主景区137游船将“由私改公” 杜绝宰客行为

西部网安康讯（记者 毛明博）8月20日起，安康瀛湖主景区的137艘客船将在9月初全部由陕文投安文旅完成统一收购运营管理。瀛湖岛上将有望杜绝因服务标准不一或因船主服务不周而引发的价格、服务等投诉。

8月20日上午，安康瀛湖主景区游船改制收购签约仪式上，陕文投安文旅公司副总经理孙世福介绍，他们将在近期把安康瀛湖隆顺船舶公司原有的137艘客船，涉及120余名船员全部收购，交公司统一运营管理。

为凸显公平，此次游船改制涉，陕文投安文旅公司委托第三方机构，对所有收购客船进行评估并足额兑付；每一艘船解决一个国有企业工作岗位，每艘船对应补助5万元；针对船员船只回收后经营收入减少问题，安文旅公司将一次性补助12万元。

据了解，这些游船改制收购后，景区将对从业人员进行全面的安全生产培训，规范驾驶技能，增强其服务游客意识，并对现有港航基础设施进行统一规划建设，建立船舶定位监控系统与船舶信息化管理，完成船舶定位信息的实时获取、报警处理、船舶监控等功能；所有游船污水排放和码头趸船垃圾处理进行统一回收管理，严禁垃圾、废水、废油等直排瀛湖。

编辑： 谢卓