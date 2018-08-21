留守儿童的暑假|李小雨：喜欢仰望星空 长大想做园艺家

编者按：

暑假期间，留守儿童更为牵动社会各界的心。缺少了父母陪伴，这些孩子们的暑假是怎么过的呢？

西部网、陕西头条联合陕西各地市的通讯员，深入各地市去了解孩子们的暑假生活，倾听他们的内心声音。希望通过我们的文字和图片能引起社会各界对他们的关注。

小雨帮奶奶在地里摘豇豆

李小雨，2003年8月出生在秦岭山下一个普通的农村家庭，自幼父母离异，父亲患有肝硬化腹水，父亲拖着重病常年在外务工，从小小雨便由爷爷奶奶照顾，因此，年仅15岁的小雨就比同龄人要成熟、懂事许多。

为了给70多岁的身患慢性病的爷爷奶奶减轻一点生活压力，小雨放弃了学校组织优秀学生去北京夏令营的机会。她说：“我不放心爷爷奶奶，更不想花家里的钱。”因此，小雨暑假生活便就跟日常里的一样，学习、洗衣、做饭、洗碗、下地种菜、摘菜，帮助爷爷奶奶做力所能及的事情。她会习惯性的在练完书法、做完作业后，帮助奶奶做早饭，满院子的花花草草也是小雨的最爱。

小雨练习书法

听爷爷奶奶说，小雨喜欢晴空万里后夜晚闪耀的星空，她会在院子里凝望许久，谁也不知道她在想什么，兴许是对母亲的思念，或是对未来的憧憬。

谈及愿望，小雨说，“我的愿望是将来做一名园艺家，用花草、绿树把祖国的山河装扮的更加美丽。”

李小雨跟爷爷奶奶的合照

编辑： 钟莹