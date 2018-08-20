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好消息！今起西安公交将开通10条高校直通车

时间：2018-08-20 20:35:53  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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好消息！今起西安公交将开通10条高校直通车

西安市公共交通总公司为大学生开学季开通高校直通车，方便高校学生返校，大学新生入学。

西部网讯 西安市公共交通总公司为大学生开学季开通高校直通车，方便高校学生返校，大学新生入学。以下是高校直达线路图：

高校直达1号线：火车站—外国语大学南校区

高校直达2号线：火车站—西安财经学院

高校直达3号线：火车站—西京学院

高校直达4号线：火车站—西安汽车科技学院

高校直达5号线：火车站—长安大学渭水校区

高校直达6号线：西安北站—长安大学渭水校区

高校直达7号线：地铁航天城站—外国语大学南校区

高校直达8号线：地铁韦曲南站—西安财经学院

高校直达9号线：地铁航天城站—西京学院

高校直达10号线：地铁半坡站—西安汽车科技学院

编辑： 王瑜

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