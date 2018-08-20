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陕西省气象台发布暴雨蓝色预警 省内多地将出现强降水

时间：2018-08-20 18:32:02  来源：西部网-陕西新闻网  作者：朱童戈

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陕西省气象台发布暴雨蓝色预警 省内多地将出现强降水

陕西省气象台今天（8月20日）18时00分发布暴雨蓝色预警，记者从陕西省气象台了解到，受西北涡影响，8月21日00时至22日00时榆林西部、延安西北部、铜川西北部、咸阳北部、宝鸡北部将出现60-120毫米的降水。

陕西省降水落区预报图。

西部网讯（记者 朱童戈） 陕西省气象台今天（8月20日）18时00分发布暴雨蓝色预警，记者从陕西省气象台了解到，受西北涡影响，8月21日00时至22日00时榆林西部、延安西北部、铜川西北部、咸阳北部、宝鸡北部将出现60-120毫米的降水。强降水影响区域滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害，山洪和中小河流洪水气象风险等级高。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作，注意防范山洪、泥石流、滑坡等次生灾害以及防范中小河流洪水、流域洪水灾害和城市渍涝灾害；

2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；

3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；

4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备；

5、留意有关媒体报道降雨的最新信息，以便采取进一步措施。

编辑： 王瑜

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