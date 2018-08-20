热线回声丨凤县定向医学生已参加住院医师培训

8月13日-8月19日，西部网民生热线栏目86条网友留言有回复，诸多问题得到解决。

西部网讯 凤县定向医学生已参加住院医师培训、临潼考生中考错误信息已更正、未央区文景路鲜果汇拖欠工资已发放……2018年8月13日-8月19日，西部网民生热线栏目收到陕西相关党政部门的86条回复，诸多问题得到解决。

凤县定向医学生不能参加住院医师培训

网友已参加培训

7月26日，网友“小古”反映：我是延安大学2018届临床专业定向生，目前国家政策要求我们毕业后直接规范化培训3年，然而我的定向地宝鸡凤县不允许我们参加规培，完全不按照文件指示行事。在与凤县卫生局交涉时，工作人员称上级的政策在下级执行时都有不确定性，今年我们无法参加规培，县上也拒绝给我们盖章。希望政府部门能给予我帮助，与凤县卫生局协调，同意我参加规范化培训。

接到网友求助后，西部网民生热线栏目将情况反映给了凤县卫生和计划生育局。8月13日，凤县卫生和计划生育局回复：为了更好地贯彻国家住院医师规范化培训政策，全面提高医师队伍的综合素质和专业水平，我县积极协调上级业务主管部门和县级相关部门，由我局盖章，以保证订单定向免费培养医学生按期参加住院医师规范化培训。截止2018年8月2日，网友“小古”等农村订单定向免费培养医学生已全部在其报考的住院医师规范化培训基地参加规范化培训。

网友反馈：在西部网转达之后，凤县相关部门及时联系到我，协调解决该问题，现在已成功参加培训，对处理结果十分满意。感谢西部网民生热线，解决了对我而言的一个大难题。

临潼考生中考信息错误不能更正

考生错误信息已更正

8月15日，网友“认真的雪”反映：我是临潼区土桥初级中学2018年应届毕业生，7月20号查询不到中考成绩，致电临潼区招生办被告知身份证号后4位不正确。后按市招办要求将资料交给了临潼区招生办的工作人员。8月14日致电临潼区招生办，告知信息已经更改，但西安市招生办查询到信息还是错误的。眼看就要招生了我还报不上名，希望相关部门帮忙尽快解决问题。

接到网友求助后，西部网民生热线栏目将情况反映给了临潼区人民政府。8月17日，临潼区人民政府办公室回复：经毕业学校与区招办认真核查，该生信息已于8月10日以书面形式报送市教育考试中心请求更正，现考生的错误信息已进行了更正。同时已经当面告知了考生及家长信息已更正，家长表示满意。届时不会发生影响该生报考五年制高职志愿等问题。

网友反馈：反映问题于8月16日在临潼区招办的协助下已妥善解决。感谢民生热线，让我能够借助这个平台发声；也感谢临潼区招办帮助我解决问题，让我可以继续自己的学业。

未央区一水果店拖欠兼职学生工资

拖欠工资已经发放

8月16日，网友“老西安”反映：我妹妹即将上大学，暑假为了减轻父母负担，在西安一家水果店找了份兼职做暑假工。每天工作12小时，一月1800元，上班大概半个月。6月底高考成绩公布，我妹请假回家查分数，又重新找了份暑期工，现在水果店不给我妹发半个月的工资。希望相关部门能帮忙协调水果店发放工资。

接到网友求助后，西部网民生热线栏目将情况反映给了未央区相关部门。8月16日，未央区政府回复：收到西部网民生热线反映的问题后，未央区劳动监察大队工作人员前往水果店上门协调，目前已经将拖欠网友的半个月工资发放到位。

网友反馈：在监察大队的上门协调下，水果店已将工资发放，在此感谢监察大队工作人员，感谢民生热线栏目，为你们点赞！

编辑： 辛超