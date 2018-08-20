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蓝田市民的好福利！8月21日601和602路公交可用长安通

时间：2018-08-20 16:58:35  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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蓝田市民的好福利！8月21日601和602路公交可用长安通

记者从西安城市一卡通公司了解到，从明天（8月21日）起，西安市蓝田县601路、602路公交线路即支持长安通刷卡、扫码乘坐。

西部网讯（记者 刘望）记者从西安城市一卡通公司了解到，从明天（8月21日）起，西安市蓝田县601路、602路公交线路即支持长安通刷卡、扫码乘坐。

这两条线路首末班发车时间夏季6:00—21:00，冬季6:30-20:30 。实行全程一元一票制，长安通学生卡享受三折优惠，老年卡、爱心卡享受免费乘坐。

蓝田公交601路：双向发车，起始站为伊利乳制品厂，途经蓝田驾校、青羊路口、向阳路口、疾控中心、交警大队、职教中心等站，至终点站滋水路南口。

蓝田公交602路：蓝田公交602路起始站与终点站均为通惠汽修厂。途经检察院、青羊路西口、广场北、车站十字、北街十字、电力广场、青羊路东口、蓝田城北商贸城等站点。

编辑： 刘望

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