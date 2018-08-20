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陕西多地将迎来暴雨 省防总要求各市做好防汛工作

时间：2018-08-20 17:28:18  来源：西部网-陕西新闻网  作者：凌旎

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陕西多地将迎来暴雨 省防总要求各市做好防汛工作

据预报，受河套低槽东移和偏东暖湿气流共同影响，8月20日晚至22日白天，陕西延安南部、铜川、咸阳北部、宝鸡西部、汉中北部将有一次暴雨天气过程。

西部网讯（记者 凌旎） 据天气预报，受河套低槽东移和偏东暖湿气流共同影响，8月20日晚至22日白天，陕西延安南部、铜川、咸阳北部、宝鸡西部、汉中北部将有一次暴雨天气过程。陕西省防总下发通知，要求各级防指和省级有关单位做好强降雨防御工作。

据了解，本次强降水时段主要集中在21日凌晨到21日白天，过程降雨量为50-80mm，局地将超过100 mm，最大小时雨强局地可达40-50 mm。

《通知》要求，本次强降水小时雨强大，致灾性高，各市区、各单位要切实夯实防汛责任，突出抓好强降雨可能引发的中小河流洪水，山洪、泥石流、滑坡、煤矿采空区灾害和城镇内涝防范；强化中小水库、水电站、淤地坝、尾矿库，涉河在建工程、旅游景区、山区峪口、危房危窑、工矿企业、城乡结合部人员密集区等防汛安全管理。

编辑： 王瑜

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