跨省盗车销赃还抵赖 俩前科犯终落法网

民警将追回的五辆车发还群众。

西部网讯（记者 赵昊） “我也没想到这么快就能找回来，前后只用了两个月的时间。”看着失而复得的爱车，受害人郗某激动的说。随着5辆被盗汽车返还给群众，莲湖分局侦办的“4.7系列盗窃汽车案”成功告破，共抓获嫌疑人2人，破获盗窃汽车案7起。

2018年4月7日晚，西安市公安局莲湖分局枣园派出所接到群众报警称，自己于4月6日中午将一辆陕E牌照的五菱宏光面包车停放在莲湖区汉城北路路边的人行道上，7日19时许，发现车辆被盗。

接到报警后，枣园派出所立即组织警力展开调查走访，并调取案发现场周边的监控录像。因案件发生在较为偏僻的路边，监控无法有效拍到涉案嫌疑人及车辆，办案民警随扩大调查范围，经调查发现该车曾于7日凌晨经过后围寨立交桥，综合分析嫌疑人规避各种卡口监控后民警判断，嫌疑人应该是具有一定反侦察能力的惯犯，有可能换了车牌，还可能就近将车藏匿在附近。

嫌疑人赵某指认现场。

为扩大线索来源，办案民警进一步扩大调查走访的范围，终于掌握嫌疑人的活动轨迹，5月8日晚，在天台三路赵家堡村将犯罪嫌疑人赵某（男，现年35岁，甘肃庆城人）抓获，并在其租住房内查获被盗车辆车牌及行驶证，同时，还查获另外两个行驶证。经查，这两个行驶证对应的车辆也曾于今年4月初被盗，案发地公安机关已经立案。

破获盗窃案件成功与否的标志之一是查找赃物，嫌疑人仗着民警未找到被盗车辆，自信作案手段天衣无缝，在审查时百般抵赖，拒不交代作案经过和车辆去向，案件一时陷入僵局。

结合嫌疑人有盗窃汽车的犯罪前科，在市局刑侦局的指导下，经过对其他车辆盗窃案的分析研判及大量摸排，警方终于获取嫌疑人将涉案车辆倒卖到甘肃庆阳的线索。

为了尽快破案，专案组立即安排侦查员赶赴甘肃，经过半个多月的摸排侦查，在庆阳警方的协助下，5月31日，专案组民警在庆阳西峰区将涉嫌销赃的嫌疑人葛某（男，32岁，甘肃庆阳人）抓获。

嫌疑人葛某指认现场。

面对同样顽固狡辩的葛某，办案民警多方取证，随着侦察的深入，在大量的证据面前，葛某终于交代了其从赵某处收购7辆被盗汽车的犯罪事实。

6月2日，专案组押解嫌疑人再次前往甘肃，指认犯罪现场并成功追回5辆被盗车辆。犯罪嫌疑人赵某、葛某因涉嫌盗窃犯罪被西安莲湖警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理之中。

编辑： 王瑜