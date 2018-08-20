世界奶山羊产业发展大会开幕 西农大助力陕西培育千亿羊乳产业

8月20日，第二届世界奶山羊产业发展大会在富平县开幕。

8月20日，第二届世界奶山羊产业发展大会在富平县开幕。

西部网讯（记者 彭芬） 羊奶是陕西致力打造的重点产业，2018年省政府工作报告中明确提出“培育千亿级奶山羊全产业链”。今天（8月20日），由西北农林科技大学、陕西省乳品工业协会、国际山羊协会主办的第二届世界奶山羊产业发展大会在陕西省富平县开幕，国内外专家齐聚一堂，将给我国奶山羊产业的转型升级提供理论和技术支撑。

凝聚专家智慧 打造世界奶羊业转型升级示范基地

富平县不仅是革命老区，而 且有着“奶山羊之乡”、“中国羊乳之都”的美誉。2017年，富平奶山羊存栏55万只，年产羊乳16.5万吨，奶山羊养殖业产值9.6亿元，养殖业纯收入3亿元以上，奶山羊产业已经成为富平县乡村振兴和精准扶贫的优势产业。

今年3月以来，羊奶及其制品供不应求，价格快速上升，奶源严重不足成为制约奶山羊产业发展的瓶颈难题。这不仅需要单一技术的突破，而且还需要面对整个奶山羊产业链配套技术的集成创新。这样的问题也是整个陕西乃至全国奶山羊产业的缩影。

因此，西北农林科技大学申请教育部批办本次大会。旨在通过凝聚国内外专家的智慧、技术和经验，将富平奶山羊产业打造成为县域经济精准扶贫的样板、陕西省奶山羊产业促进乡村振兴的典范、全国奶业振兴的标杆，世界奶羊业转型升级示范的基地。

西农大推广“451”奶山羊产业精准扶贫新模式

为加快奶山羊技术推广，西北农林科技大学曹斌云教授团队集成创新了“功能实验室研发+实体场站技术培训示范+互联网羊产业用户技术精准配送”的推广新模式，破解科学养羊技术进场入户最后一公里的技术推广的难题。集成创新了奶山羊产业转型升级的10大技术。

值得一提的是，曹斌云教授团队还创建了奶山羊产业促进乡村振兴和产业准确扶贫的“451”新模式，其中4是指组建由当地政府、科技专家、龙头企业、贫困村户四方紧密结合为一体的精准扶贫团队；5是指5项具体帮扶措施，即深入贫困户找准穷因、因户施策定措施、以人施教教技术、配送种羊抓改良，建立奶站保收奶；1是指通过实施帮扶措施，确保贫困户养殖奶山羊年人均纯收入在10000元以上。

通过推广“451”的奶山羊产业精准扶贫新模式，达到贫困户养殖奶山羊技术有专家教，改良有种羊，羊病专家指导防，生产羊奶企业收，产业精准扶贫有实效的目的。

编辑： 王瑜