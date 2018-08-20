西安咸阳机场无需打印登机牌 扫码即可乘飞机

咸阳机场停机坪。资料图

西部网讯（记者 刘望 通讯员 韩杰）记者今天（8月20日）了解到，从西安咸阳国际机场出发的旅客，只需出示手机值机时生成的二维码和身份证，便可直接安检、乘机，不用排队打印登机牌了。

由于在咸阳机场安检通道和登机口，均设有手机值机电子二维码识别设备，旅客通过微信关注“西部机场畅想旅行”公众号，就能自助办理购票、值机、中转等手续，并获得电子二维码登机牌，旅客凭借这个二维码，可实现顺畅登机。

目前，咸阳机场可为旅客提供国内大部分航空公司的二维码登机服务。不过，春秋、九元、华夏等航空公司不支持手机值机外，儿童旅客也暂时无法使用手机值机服务，需携带身份证或户口本原件办理乘机手续。

咸阳机场航站楼内的自助值机设备、自助值机托运行李柜台等，均可为旅客提供智能化服务。咸阳机场大巴购票、值机中转、航班提醒、酒店预订等服务也整合到了微信公众号中，基本实现了从乘坐大巴到机场、从值机到过安检、从候机到登机、从落地到住宿等全流程智能化服务。

编辑： 刘望