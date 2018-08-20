西安萌娃抓紧暑假小尾巴 到超市去看海洋动物

孩子们近距离见到波士顿龙虾后，想在家里养一只。

西部网讯（记者 刘望）你知道虾为了不被天敌吃掉靠什么来保护自己呢？你知道鲍鱼的眼睛在哪里吗？你知道龙虾为什么要蜕壳么？当自带十万个为什么属性的小朋友遇上水族馆活跃的海洋动物时，会发生怎样奇妙的反应呢？ 8月19日，西安的12名萌娃来到超市，和海洋动物“亲密接触”满足好奇心。

西安市第九十九中学生物老师贺颍捷带着孩子们近距离观察小虾。

12位萌娃和海洋生物“亲密接触”

“虾为了不被敌人吃掉，它的头和胸连在一起……”西安市第九十九中学生物老师贺颍捷为小朋友讲解生物知识，盒马鲜生水族馆的水产小二变身“助教”，给萌娃们捞出每个要学到的动物，让孩子们近距离接触海洋生物。平时在海洋馆只能隔着玻璃看到的大龙虾，现在可以伸出小手摸一摸，孩子们兴奋极了。

孩子们第一次近距离见到帝王蟹。

老师带着小朋友们观察放在水里就会站出来的鲍鱼触角，离开水里不久后会缩成一个“肉团”，在吃货眼中鲍鱼是“怎么都好吃”选手，在萌娃们眼里竟是一个会“害羞”的小可爱。胆子够大的孩子还伸手去摸看起来十分巨大的俄罗斯帝王蟹。“这比我平时在家里吃的大闸蟹可大多啦。”琦琦兴奋的说。

在4岁开心小朋友的眼里，盒马鲜生的帝王蟹有长长的触须。

西安市高新第一小学美术老师赵恩毅带着孩子们用画笔把刚刚看到的海洋生物画下来。四岁的萌娃“开心”说：“真想在家里养一只波士顿龙虾啊，以后就能天天见到它了。”孩子，这个愿望要实现的前提是，妈妈得给你置办个海水缸啊，还是每周过来看吧。

孩子们一起学着制作寿司。

水族馆堪比海洋馆 学习玩乐两不误

对西安的萌娃们来说，除了能在盒马鲜生吃到新鲜的水产品，在和水族馆的小动物们“亲密接触”后，还能在用餐区亲手制作酸奶沙拉和寿司，7岁的萌娃李志勋成就感满满的展示自己亲手做出的寿司。

孩子们在学习海洋知识。

开心的家长余璐说：“家就在附近，带孩子来过几次，从来没想过超市还可以变成课堂。今天老师的讲解我都听的津津有味儿，希望以后多办点类似的活动，既能学东西，还能交到好朋友，也不用送她去培训班了。”

小小“吃货”上线。

“孩子这次确实涨了很多知识，之前我也带他逛过海洋馆，当他刨根问底的时候我就没办法解答，这次活动很棒，给我周末遛娃找了个好去处。“萌娃田海艺的家长熊兵花告诉记者。据了解，盒马鲜生西第4家门店也将在10月之前开门迎客。家长们可以趁着暑假前的这段时间，带孩子们到盒马鲜生太白路、曲江或者高新店体验触摸海洋生物。

编辑： 刘望