扶贫+交友 陕西190名青年搭乘扶贫幸福专列

“丝路青缘 相约扶贫幸福专列”在西安火车站启动。

吴堡县慕家源村举行扶贫项目集中捐建（赠）活动仪式。

西部网讯（记者 鄢山宇 实习生 刘元义）8月17日至19日，由共青团陕西省委、陕西省青年联合会主办的2018陕西“丝路青缘 相约扶贫幸福专列”青年助力脱贫交友活动在榆林市吴堡县举办。来自各高校、机关、企事业单位和科研院所的190名青年在吴堡开启了一天两夜的助力脱贫交友之旅。

此次“丝路青缘 相约扶贫幸福专列”青年助力脱贫交友活动将助力脱贫与联谊交友结合，通过旅游扶贫、文化扶贫、消费扶贫等形式寓思想引领于活动之中，是团省委在“七夕”这一中华民族传统节日之际创新活动载体、培育青年健康婚恋观的新探索。

7月18日，在毛主席东渡黄河纪念碑下，省市青联委员和参与活动的190余名青年联合开展“不忘初心 坚定信念”文艺演出，通过大合唱《保卫黄河》、聆听共产党辉煌的革命历史故事，共同追忆战火连天的红色峥嵘岁月；带领青年参观柳青故居，探寻新中国颇具影响的优秀长篇小说《创业史》创作思想脉络，感受作家深入生活、为民服务、“接地气”的朴素情怀。

主办方还带领青年们走进吴堡县慕家塬村，在参观新落成的农村幸福院的同时，还参加共青团送文化进村、联谊交友、购买农产品消费扶贫等活动。活动中，团省委党组书记、书记段小龙为团省委捐建的村党团活动室揭牌，并向慕家源村捐赠扶贫项目帮扶资金86万元。

“青年全程参与了此次活动的设计、组织等各环节，利用碎片化时间，通过才艺表演、互动游戏等方式帮助青年拉近距离、增进了解。”据团省委工作人员介绍，此次活动在搭建跨城乡、跨地市、跨行业青年交友平台的同时，旨在引导青年将个人的“小幸福”追求融入到实现中国梦大理想的奋斗之中，用实际行动弘扬社会主义核心价值观，为全面建成小康社会贡献青春力量。

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