推进科学民主依法立法 省人大常委会聘任50位立法咨询专家

6月26日，省十三届人大常委会立法咨询专家聘任会召开。
西部网讯（记者 彭芬） 为深入推进科学立法、民主立法、依法立法，提高立法质量，今天（6月26日），陕西省人大常委会为50位专家颁发聘任书，聘任他们为陕西省第十三届人大常委会立法咨询专家。
不同领域50位专家受聘 将为立法决策提供智力支持
立法是省人大常委会的一项重要职能。从上届开始，省人大常委会积极探索实践，先后聘任了两批立法咨询专家，开展立法咨询论证工作，为我省地方立法工作作出了重要贡献。
据了解，这次聘任的省第十三届人大常委会50位立法专家来自法律、经济、环境、建筑、管理、文化、语言等不同领域。他们中既有高级职称的教学研究人员，也有拥有丰富实践经验并享有较高声望的实务工作者，其中部分专家还是上届立法咨询专家库成员，以保证这项工作的延续性。
在未来五年，专家们将为省人大常委会立法决策的科学化、民主化、法治化提供智力支持。
受聘专家、西北政法大学法学研究员韩松代表全体受聘专家发言。他表示，此次受聘深感职责神圣、责任重大。在未来的立法咨询论证工作中，专家们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提高自身素质，发挥各自的特长和作用，积极建言献策，尽心尽责做好立法咨询工作。
梁宏贤为受聘专家颁发聘任书。
梁宏贤：把握立法咨询工作正确方向 履职尽责不辱使命
省人大常委会副主任梁宏贤对做好本届省人大常委会立法咨询专家工作提出了要求。他强调，立法咨询工作要旗帜鲜明讲政治，认真学习贯彻习近平总书记关于全面依法治国和立法工作的重要论述和指示，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把它作为科学理论指导和行动指南，牢牢把握立法咨询工作的正确方向。
梁宏贤希望各位专家发挥专业特长，充分履职尽责，遵循和把握立法规律，坚持以人民为中心，加强学习，深入开展调查研究，勇于担当，不辱使命，以对党和国家高度负责的精神，认真做好立法咨询工作。
他要求，省人大常委会法制工作委员会和有关部门要充分运用好专家资源和咨询研究成果，为立法咨询专家履职做好服务保障，使立法咨询专家制度发挥出最大的效能。
编辑： 王瑜
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