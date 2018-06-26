电影《书房沟》即将在宝鸡开拍 展现秦人秦地秦风

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 6月26日，由中共宝鸡市委宣传部、西影集团数码基地主办的电影《书房沟》新闻发布会在宝鸡市举行。记者了解到，由宝鸡作家李巨怀的长篇巨著《书房沟》改编的同名电影即将开拍，这也标志着继《平凡的世界》、《白鹿原》等陕西题材影视作品上映之后，又一部展现秦人秦地秦风的影视大片即将拍摄。这既是宝鸡本土作家描写宝鸡的故事首次搬上银幕，也是影视陕军走向全国的又一力作。
据了解，影片改编自宝鸡作家李巨怀同名长篇巨著《书房沟》，该书以民国时期宝鸡地区天翻地覆、风起云涌的历史变迁为背景，以宝鸡市书房沟村贴、王两个家族几十年悲欢离合恢宏大气的故事为主线，真切表达在国难当头之时，两家人抛弃恩怨、同仇敌忾的民族气节，勾勒出上世纪三四十年代西府大地凝重广阔的生活画卷。
发布会现场，陕西省文联副主席、陕西省作家协会副主席高建群为剧组赠送了题为“一部《书房沟》，半部宝鸡史”的书法作品。高建群表示，小说《书沟》是一部思想深厚、历史意义重大的作品，对人们研究上个世纪的陕西历史，特别是西府文化有着特殊的意义。
宝鸡市委宣传部常务副部长魏武生表示，影视产业是文化产业的重要组成部分，近年来，我国的影视产业呈现出一片繁荣的态势，2018年宝鸡电影也是佳音不断，先后有《一号文件》《扶眉战役》《秦·火》等多部影片在宝鸡取景拍摄，相信电影《书房沟》的拍摄一定会助力宝鸡文化产业的建设发展。
据介绍，电影《书房沟》将在宝鸡金台区长乐塬、岐山县等多地取景拍摄，计划在2019年底与观众见面。
编辑： 王瑜
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