陕西出台黑恶违法犯罪线索举报奖励办法 举报电话公布

西部网讯（记者 赵昊） 近日，记者从省公安厅了解到，省公安厅、省财政厅联合出台《陕西省黑恶违法犯罪线索举报奖励办法》，鼓励群众据实举报黑恶势力违法犯罪。对查证属实的举报，将给予最高3万元的奖励。

此次出台的《奖励办法》所指黑恶势力违法犯罪线索包括以下十个方面：威胁政治安全特别是政权安全，制度安全以及向政治经济领域渗透的黑恶势力；把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断当地资源、侵吞集体资产的黑恶势力；利用宗族、家族势力控制乡里，称霸一方、欺压残害百姓的“村霸”黑恶势力；在征地、租地、拆迁、工程项目建设过程中煽动闹事的黑恶势力；在建筑工程、交通运输、矿产资源、果业收储、养殖捕捞等行业、领域强揽工程、强迫交易、恶意竞标、非法垄断经营，收取“保护费”的黑恶势力；在各类集贸市场、旅游景区欺行霸市、强迫交易、敲诈勒索、聚众滋事、收取“保护费”的黑恶势力；开设赌场、强迫组织容留妇女卖淫等操控经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力；非法高利放贷以及采取故意伤害、非法拘禁、打砸抢夺等手段暴力讨债的黑恶势力；插手民间纠纷处理，受雇他人充当“地下出警队”的黑恶势力；其他拉帮结派、寻衅滋事、打架斗殴、强拿硬要、称霸一方等破坏社会生产、生活秩序的黑恶势力。

《奖励办法》规定，对公安机关查证属实并以黑社会性质组织罪名移送起诉的，奖励举报人3万元；以恶势力犯罪集团移送起诉的，奖励2万元；以恶势力犯罪团伙具体罪名起诉的，奖励5千元；以涉恶常见各类罪名移送起诉的，奖励2千元。

举报人可采取实名或匿名，通过当面举报、信函、电话、网络通信或其它方式进行举报。匿名举报时，举报人可使用6位数以上的密码作为本人的代码，公安机关以密码确定举报人并反馈、奖励。

公安机关将对举报人的身份、住址、举报内容等情况严格保密，对举报的每一条线索，都将认真查证并及时向举报人反馈查证结果。省公安厅希望举报人在举报时，应尽可能详细提供发生黑恶势力违法犯罪行为的时间，地点、过程等情况，以及犯罪嫌疑人的姓名、住址、通讯方式、主要体貌特征、活动路线、藏匿地点及是否持有枪支、管制刀具等情况。

据了解，截止5月底，省公安厅“扫黑办”今年共接听群众举报电话8百余人次，收到举报材料339件。各地公安机关通过对省公安厅扫黑办督办、转办线索的核查，从中及时发现并打掉了一批黑恶势力犯罪组织。

举报途径：

1、直接拨打“110”或拨打各地“扫黑除恶”专项斗争领导小组办公室公布的举报电话；

2、直接到当地公安机关举报；

3、通过信件举报。

省公安厅“扫黑办”地址：西安市凤城二路19号，邮编：710016

省公安厅“扫黑办”举报电话：029-86165840（工作时间）、029-86165651

各市扫黑除恶举报电话：

西安市扫黑办：029-86756110

咸阳市扫黑办 029-33880615

宝鸡市公安局:0917-3386887

渭南市公安局:0913-2369386

安康市公安局：0915-3213912

商洛市公安局：0914-2383213

铜川市公安局：0919-2189536

汉中市公安局：0916-2688887

榆林市公安局：0912-3692476

延安市公安局：0911-2165908

杨凌示范区公安局：029-87036299

编辑： 王瑜