2017年陕西区域品牌平均价值259.03亿元 位居全国第二

2017年陕西品牌价值评价结果新闻发布会现场。

西部网讯（记者 熊惠玲） 韩城的大红袍花椒、紫阳的富硒茶、大荔的冬枣、富平的柿饼……它们可不仅仅是品质好销量高的农产品，更是蕴含着极高价值的陕西品牌。

6月26日，记者从2017年陕西品牌价值评价结果新闻发布会获悉，我省共有23个区域和企业品牌参与了由国家市场监管总局（原国家质检总局）委托中国质量认证中心组织开展了2017年品牌价值评价工作，区域品牌平均价值259.03亿元，位居全国第二。

杨凌农高会区域品牌价值攀升 高达871.19亿元

我省共有8个区域品牌参与了区域品牌价值评价工作，其中农业区4个，服务业园区4个，在全国参评省份中位居第13位；区域品牌平均价值259.03亿元，在全国参评省份中位居第2位；区域品牌总价值2072.24亿元，在全国参评省份中位居第7位。

杨凌农高会区域品牌价值871.19亿元；杨凌农科区域品牌价值818.58亿元；韩城大红袍花椒区域品牌价值213.61亿元；洋县朱鹮生态有机产品区域品牌价值70.57亿元；紫阳富硒茶区域品牌价值62.22亿元。

其中，洋县朱鹮生态有机产品区域品牌价值由2016年的44.50亿元上升到2017年的70.57亿元；杨凌农高会区域品牌价值由2016年的615.99亿元上升到871.19亿元。

4个地理标志品牌全部进入区域品牌前100名

我省共有8个企业（产品）品牌、2个自主创新品牌、1个中华老字号品牌、4个地理标志品牌参与了品牌价值评价，其中隆基绿能科技股份有限公司在参评的24家冶金有色企业中排名第10位，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司在参评的21家汽车及配件企业中排名第10位。

隆基绿能科技股份有限公司企业品牌价值46.86亿元；陕西法士特汽车传动集团有限责任公司企业品牌价值38.90亿元；中铁宝桥集团有限公司产品品牌价值17.04亿元；1个企业品牌和1个中华老字号品牌价值在1亿元以下。

同时，在公布的地理标志产品区域品牌前100名中，我省眉县猕猴桃、定边马铃薯、大荔冬枣、富平柿饼分列40、79、83、97位。

鼓励企业建设“海外仓” 支持有条件品牌“走出去”

陕西省质监局新闻发言人、总工程师牛子仲说，下一步，省质监局将开展以“服务零距离、质量零缺陷”为主题的“双零”行动和以“百个产业聚集区，百种事关国计民生的重点产品、服务质量提升”为主题的“双百”行动，带动更多企业参与品牌建设和价值评价工作。以经济开发区、新型工业产业示范基地为重点，创建知名品牌示范区，做大区域品牌，做强企业品牌。

此外，将充分利用建设丝绸之路新起点和陕西自由贸易试验区的机遇，打造更多享誉国内外的陕西品牌。开展品牌公益宣传活动，组织品牌企业参加国内外重要展会，实施陕西名牌产品出口振兴暨外贸孵化工程，鼓励企业在“一带一路”沿线国家建设“海外仓”或“陕西商品展示中心”，支持有条件的品牌“走出去”，不断提升陕西品牌的知名度。广泛宣传品牌价值评价工作，让更多的企业和品牌示范区参与到价值评价中来。

编辑： 王瑜