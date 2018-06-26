《回家》和《挂红灯》将代表陕西参加第十二届全国舞蹈展演

群舞《挂红灯》。

西部网讯（记者 刘璞华） 为推动优秀舞蹈作品和人才不断涌现，促进舞蹈艺术事业的繁荣发展，文化和旅游部、云南省人民政府拟于2018年7月在云南省举办第十二届全国舞蹈展演。

日前，文化和旅游部公布了参加展演的节目名单。经陕西省文化厅申报，由陕西师范大学排演的三人舞《回家》和陕西省歌舞剧院有限公司排演的群舞《挂红灯》，将代表陕西参加这届“舞林盛会”。

三人舞《回家》。

三人舞《回家》，用时空更迭的创作手法表现三位抗美援朝小战士的英魂，在祖国多年的牵挂下，历经坎坷魂归故里的故事。演员用舞姿，演绎出英魂对祖国不变的赤诚和对故土深情的眷恋，并将其升华为中国人民浓烈而又坚韧的家国情怀。

群舞《挂红灯》通过走灯、数灯、转灯、挂灯、雪灯、亮灯等场面，通过展现陕西姑娘淳朴、乐观、风趣的形象，来衬托中国佳节吉祥喜庆的气氛，表达了人们对于美好生活的期盼。

编辑： 王瑜