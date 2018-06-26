滇国文物亮相秦始皇帝陵博物院，青铜器还原神秘古国历史。

西部网讯（记者 刘璞华） 作为秦始皇帝陵博物院举办的“东周区域文化系列展”的一部分，6月26日，120件组反映西南神秘古国滇国文化的代表性器物亮相秦始皇帝陵博物院，进行为期三个月的展览。说它神秘，是因为这个国家在《史记》等史书中只有只言片语的记载，所以这些出土文物便成了了解这一族群重要的“信史”。

滇国是我国西南边疆民族建立的古老王国，势力涵盖今天的云南中部和东部。根据现有的历史、文物资料推断，它的诞生应不晚于战国初期，战国末至西汉为全盛时期。西汉晚年走向衰落，并逐渐被中原王朝的郡县制所取代。而本次展览，也是从“古国重光”“青铜铸史”“遗失王国”和“开疆划界”这四个板块，来展现古滇国的这一历史进程。所展出的文物，精选自云南省博物馆和云南李家山博物馆的馆藏，这些独具一格的青铜器，也为我们了解古滇国社会的方方面面，提供了真实的依据。

秦始皇帝陵博物院院长侯宁彬表示，陕西地区的青铜器主要体现了当时的主体文化，而本次展览则对少数民族和其他地区的文化元素进行展示，对于研究秦大一统前后的文化脉络很有意义。

编辑： 王瑜