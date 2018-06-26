陕西省持续推进非公企业和社会组织党的建设

新闻发布会上，省委组织部新闻发言人、副部长张闻华介绍了陕西非公企业和社会组织党的建设相关情况。
西部网讯（记者 鄢山宇） 今日（6月26日）上午，在中共陕西省委改革办、中共陕西省委对外宣传办公室举办“全面深化改革”主题系列新闻发布会第六场上，省委组织部新闻发言人、副部长张闻华介绍了陕西非公企业和社会组织党的建设相关情况。
记者从会上了解到，在党建引领下，非公企业和社会组织履行社会责任意识不断增强，截止2017年底，3578家非公企业共投入帮扶资金28.72亿元，帮扶贫困村4371个，涉及贫困人口44.55万人；全省有952家社会组织累计投入扶贫资金4.84亿元，实施帮扶项目800余个，覆盖贫困村1400多个，28万余人次受益。
非公经济组织党建工作委员会已覆盖全省
随着我国经济社会的发展，非公企业和社会组织数量快速增长，在社会发展中的作用显著增强，党建工作地位突显。2013年，省委成立了省委非公经济组织党建工作委员会，专门负责非公企业和社会组织领域党的建设工作，建立了由省委宣传部等18家省级有关部门参与的联席会议制度，省委组织部联合省编办下发了《关于成立非公有制经济组织党建工作机构的通知》。
根据工作需要，2017年中编办对我省非公经济组织和社会组织工委体制进行了调整，将职能划入省委组织部。同时，我省先后在省工商局、省民政厅等部门成立了以行业管理为主的党建工作机构。截止目前，全省11个市（区）、107个县（市、区）全部成立了相应的工作机构。党委统一领导，组织部门牵头抓总，非公经济组织和社会组织工委具体负责，各成员单位齐抓共管的工作格局已基本形成。
173家非公和社会组织党组织跻身“五星级”
据张闻华介绍，为了激发了企业和社会组织内生动力，实现了“党建强”推动“发展强”的目标，陕西开展了两次“评星晋级，争创双强”活动，共命名表彰“五星级”党组织 173个，为各级工委分类定级、分类指导、精准施策提供了依据，为党组织精准对标、规范建设、巩固提升树立了标杆。
“为充分发挥先进典型示范引领作用，组织开展了优秀党建品牌评选活动，评选出全省非公企业党建先进典型12个，全省社会组织党建先进典型14个，全省非公经济组织和社会组织党建先进经验10个。”张闻华说，各地各部门深入挖掘典型、大力培树典型，进一步激发了全省非公企业和社会组织党建工作活力。
目前，全省单独建立党组织的非公企业和社会组织活动场所达到“六有”标准的占比分别为82.5%和85%，建成党群服务中心237个，覆盖所有国家级园区和县级单位。
党建促发展 3578家非公企业28.72亿元精准扶贫
在党建引领下，非公企业和社会组织承担社会责任的意愿越来越强，广大企业和社会组织能够充分发挥产业优势和行业特长，在助力脱贫攻坚中发挥了重要作用。
截止2017年底，在省工商联牵头的"万企帮万村"精准扶贫行动中，3578家非公企业共投入帮扶资金28.72亿元，帮扶贫困村4371个，涉及贫困人口44.55万人，安置5.02万人就业；全省有952家社会组织累计投入扶贫资金4.84亿元，实施帮扶项目800余个，覆盖贫困村1400多个，28万余人次受益。
编辑： 王瑜
娱乐在网络资源极大丰富的今天，许多经典影片我们可能早已在电脑上看过，但能在银幕上重温一次依然意义重大。06-26
娱乐或是出于某种“回报”心理，在接下来的谈话当中，姜文也真诚地袒露了情感的脆弱一面。06-26
娱乐马筱楠也意识到，现在“播放赛道已经相当拥堵”，但也存在许多无效播放，于是，目前网络剧精品化的需求比任何时候都强烈。06-26
娱乐《扶摇》的配角阵容中，有好戏之人刘奕君、王劲松、胡可，也有《三生三世十里桃花》的熟面孔高伟光和赖艺，可谓颇有亮点。06-26
娱乐即将于6月29日上映的《金蝉脱壳2》是黄晓明与他的偶像史泰龙的首度合作，也是他的第一部真正意义上的好莱坞大片。06-25
娱乐黄渤是为了参加北京电影学院举办的嘉宾分享活动——表演艺术大讲堂，来参加的同学主要以北京电影学院即将面临毕业的表演系学生。06-25
娱乐无独有偶，去年与《养家之人》在各大动画片奖项中“狭路相逢”的《寻梦环游记》同样让观众看到了别具一格的风土人情。06-25
娱乐令无数粉丝翘首以待的《THE FIRST》Ⅰ，包括主打歌《Wait A Minute》和特别献给粉丝的感谢之曲《For You》两首歌曲。06-22
娱乐照片中谢霆锋手拿一大杯奶茶要递给周杰伦，周杰伦似挥手拒绝奶茶，三人同框十分和谐。06-22
娱乐照片中，岳云鹏双手插在裤兜，李荣浩一手搭在他肩膀上，最抢镜的还是两人的小眼睛，看着喜感。06-21
娱乐“温碧霞海潮演唱会2018”在旺角麦花臣场馆举行，她坦言《海潮》是她人生中最重要的作品，所以她也这个名字命名她人生第一个演唱会。06-21
娱乐楼彦昕介绍，影像周期间，评委会将从这近５０部影片中评选出最佳作品奖等五个奖项，派拉蒙影业未来学家泰德·席洛维茨将担任评委会主席。06-21