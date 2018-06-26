陕西省持续推进非公企业和社会组织党的建设

新闻发布会上，省委组织部新闻发言人、副部长张闻华介绍了陕西非公企业和社会组织党的建设相关情况。

西部网讯（记者 鄢山宇） 今日（6月26日）上午，在中共陕西省委改革办、中共陕西省委对外宣传办公室举办“全面深化改革”主题系列新闻发布会第六场上，省委组织部新闻发言人、副部长张闻华介绍了陕西非公企业和社会组织党的建设相关情况。

记者从会上了解到，在党建引领下，非公企业和社会组织履行社会责任意识不断增强，截止2017年底，3578家非公企业共投入帮扶资金28.72亿元，帮扶贫困村4371个，涉及贫困人口44.55万人；全省有952家社会组织累计投入扶贫资金4.84亿元，实施帮扶项目800余个，覆盖贫困村1400多个，28万余人次受益。

非公经济组织党建工作委员会已覆盖全省

随着我国经济社会的发展，非公企业和社会组织数量快速增长，在社会发展中的作用显著增强，党建工作地位突显。2013年，省委成立了省委非公经济组织党建工作委员会，专门负责非公企业和社会组织领域党的建设工作，建立了由省委宣传部等18家省级有关部门参与的联席会议制度，省委组织部联合省编办下发了《关于成立非公有制经济组织党建工作机构的通知》。

根据工作需要，2017年中编办对我省非公经济组织和社会组织工委体制进行了调整，将职能划入省委组织部。同时，我省先后在省工商局、省民政厅等部门成立了以行业管理为主的党建工作机构。截止目前，全省11个市（区）、107个县（市、区）全部成立了相应的工作机构。党委统一领导，组织部门牵头抓总，非公经济组织和社会组织工委具体负责，各成员单位齐抓共管的工作格局已基本形成。

173家非公和社会组织党组织跻身“五星级”

据张闻华介绍，为了激发了企业和社会组织内生动力，实现了“党建强”推动“发展强”的目标，陕西开展了两次“评星晋级，争创双强”活动，共命名表彰“五星级”党组织 173个，为各级工委分类定级、分类指导、精准施策提供了依据，为党组织精准对标、规范建设、巩固提升树立了标杆。

“为充分发挥先进典型示范引领作用，组织开展了优秀党建品牌评选活动，评选出全省非公企业党建先进典型12个，全省社会组织党建先进典型14个，全省非公经济组织和社会组织党建先进经验10个。”张闻华说，各地各部门深入挖掘典型、大力培树典型，进一步激发了全省非公企业和社会组织党建工作活力。

目前，全省单独建立党组织的非公企业和社会组织活动场所达到“六有”标准的占比分别为82.5%和85%，建成党群服务中心237个，覆盖所有国家级园区和县级单位。

党建促发展 3578家非公企业28.72亿元精准扶贫

在党建引领下，非公企业和社会组织承担社会责任的意愿越来越强，广大企业和社会组织能够充分发挥产业优势和行业特长，在助力脱贫攻坚中发挥了重要作用。

截止2017年底，在省工商联牵头的"万企帮万村"精准扶贫行动中，3578家非公企业共投入帮扶资金28.72亿元，帮扶贫困村4371个，涉及贫困人口44.55万人，安置5.02万人就业；全省有952家社会组织累计投入扶贫资金4.84亿元，实施帮扶项目800余个，覆盖贫困村1400多个，28万余人次受益。

编辑： 王瑜