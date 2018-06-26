陕西省委网信办组织开展学习《梁家河》读书会

省委网信办主任鲍永能讲话。

省委网信办组织开展学习《梁家河》读书会。

西部网讯（记者 赵昊） 今天（6月26日）上午，中共陕西省委网信办组织开展学习《梁家河》读书会，通过诵读经典章节及交流读书体会，全办干部职工对《梁家河》有了更深的感悟，省委网信办主任鲍永能结合全省网信工作分享读书感受并提出了具体的工作要求。

鲍永能表示，要把学习《梁家河》与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神结合起来。梁家河是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要萌发地，学习《梁家河》，了解总书记在梁家河的成长历程和感人故事，深刻领悟马克思主义中国化新成果的生动实践，有助于我们更好地领会习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义、科学体系、丰富内涵和精神实质。

鲍永能指出，要通过品读《梁家河》，深刻体悟习近平总书记成为党的核心、军队统帅、人民领袖所具有的政治根基、思想根基、实践根基和群众根基，引导广大党员干部“不忘初心、牢记使命”，不断增强对习近平总书记全党拥护、人民爱戴、当之无愧的领袖的认同感。

随后，鲍永能结合网信工作强调，要把学习《梁家河》与完成网信工作任务结合起来。扎实做好学习《梁家河》网上宣传工作，全力推进《梁家河》进网络，把学习宣传《梁家河》引向深入。要扎实推进网信工作各项任务落实，认真学习贯彻全国网信工作会议精神，扎实贯彻落实全省网信工作会议的安排部署，优质高效地推动各项任务完成。要扎实做好机关党建工作，把学习《梁家河》作为全体党员加强党性修养的必修课，用好总书记留在梁家河的宝贵财富，提升思想境界，改进工作方法，不断提高机关党建工作水平。

编辑： 王瑜