陕西省委网信办组织开展学习《梁家河》读书会

省委网信办主任鲍永能讲话。
省委网信办组织开展学习《梁家河》读书会。
西部网讯（记者 赵昊） 今天（6月26日）上午，中共陕西省委网信办组织开展学习《梁家河》读书会，通过诵读经典章节及交流读书体会，全办干部职工对《梁家河》有了更深的感悟，省委网信办主任鲍永能结合全省网信工作分享读书感受并提出了具体的工作要求。
鲍永能表示，要把学习《梁家河》与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神结合起来。梁家河是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要萌发地，学习《梁家河》，了解总书记在梁家河的成长历程和感人故事，深刻领悟马克思主义中国化新成果的生动实践，有助于我们更好地领会习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义、科学体系、丰富内涵和精神实质。
鲍永能指出，要通过品读《梁家河》，深刻体悟习近平总书记成为党的核心、军队统帅、人民领袖所具有的政治根基、思想根基、实践根基和群众根基，引导广大党员干部“不忘初心、牢记使命”，不断增强对习近平总书记全党拥护、人民爱戴、当之无愧的领袖的认同感。
随后，鲍永能结合网信工作强调，要把学习《梁家河》与完成网信工作任务结合起来。扎实做好学习《梁家河》网上宣传工作，全力推进《梁家河》进网络，把学习宣传《梁家河》引向深入。要扎实推进网信工作各项任务落实，认真学习贯彻全国网信工作会议精神，扎实贯彻落实全省网信工作会议的安排部署，优质高效地推动各项任务完成。要扎实做好机关党建工作，把学习《梁家河》作为全体党员加强党性修养的必修课，用好总书记留在梁家河的宝贵财富，提升思想境界，改进工作方法，不断提高机关党建工作水平。
编辑： 王瑜
娱乐在网络资源极大丰富的今天，许多经典影片我们可能早已在电脑上看过，但能在银幕上重温一次依然意义重大。06-26
娱乐或是出于某种“回报”心理，在接下来的谈话当中，姜文也真诚地袒露了情感的脆弱一面。06-26
娱乐马筱楠也意识到，现在“播放赛道已经相当拥堵”，但也存在许多无效播放，于是，目前网络剧精品化的需求比任何时候都强烈。06-26
娱乐《扶摇》的配角阵容中，有好戏之人刘奕君、王劲松、胡可，也有《三生三世十里桃花》的熟面孔高伟光和赖艺，可谓颇有亮点。06-26
娱乐即将于6月29日上映的《金蝉脱壳2》是黄晓明与他的偶像史泰龙的首度合作，也是他的第一部真正意义上的好莱坞大片。06-25
娱乐黄渤是为了参加北京电影学院举办的嘉宾分享活动——表演艺术大讲堂，来参加的同学主要以北京电影学院即将面临毕业的表演系学生。06-25
娱乐无独有偶，去年与《养家之人》在各大动画片奖项中“狭路相逢”的《寻梦环游记》同样让观众看到了别具一格的风土人情。06-25
娱乐令无数粉丝翘首以待的《THE FIRST》Ⅰ，包括主打歌《Wait A Minute》和特别献给粉丝的感谢之曲《For You》两首歌曲。06-22
娱乐照片中谢霆锋手拿一大杯奶茶要递给周杰伦，周杰伦似挥手拒绝奶茶，三人同框十分和谐。06-22
娱乐照片中，岳云鹏双手插在裤兜，李荣浩一手搭在他肩膀上，最抢镜的还是两人的小眼睛，看着喜感。06-21
娱乐“温碧霞海潮演唱会2018”在旺角麦花臣场馆举行，她坦言《海潮》是她人生中最重要的作品，所以她也这个名字命名她人生第一个演唱会。06-21
娱乐楼彦昕介绍，影像周期间，评委会将从这近５０部影片中评选出最佳作品奖等五个奖项，派拉蒙影业未来学家泰德·席洛维茨将担任评委会主席。06-21