两男子吞下61粒毒品到西安 酒店还未排完被抓

今天（6月26日），该起人体藏毒运毒的案件在西安市莲湖区人民法院公开开庭。
西部网讯（记者 李媛） 今天（6月26日）是国际第三十一个国际禁毒日，一起人体藏毒运毒的案件在西安市莲湖区人民法院公开开庭。该案其中两名被告不顾生命危险，吞下61粒冰毒乘飞机到西安。
四男子从云南携340克毒品至西安
2017年8月，被告人彭光军欲将手中一批毒品卖出，遂通过QQ联系上被告人刘俊乐运输毒品。刘俊乐通过QQ招募到被告人姚壮利。2017年8月26日，刘俊乐到达彭光军云南老家见面。刘俊乐电话联系被告人谭其军,合谋由谭其军假扮西安买家，欺骗彭光军，并将毒品运至西安市进行贩卖，同时让谭其军到西安接机。
2017年8月29日，姚壮利到达祥云县，当晚，彭光军与刘俊乐包装好毒品后，由刘俊乐携带至艾尚酒店，姚壮利吞塞了47粒毒品。8月30日早上，姚壮利与彭光军一同乘车前往昆明机场，姚壮利先行飞往西安，彭光军随后飞往西安。刘俊乐在艾尚酒店房间将剩余16粒毒品吞入体内，从大理机场飞往西安。被告人谭其军联系被告人李光富驾驶车辆从四川出发，先后接到刘俊乐、姚壮利。
四人驾车开往西安市登记入住酒店并排岀毒品。2017年8月30日16时50分许，航班抵达咸阳机场，民警在彭光军的手机中发现了姚壮利的身份证件照片及姚壮利吞服毒品视频。根据线索，8月31日6时许，民警在西安市未央区文景路一家酒店内抓获被告人刘俊乐、姚壮利、谭其军、李光富。当场搜查出刘俊乐藏在房间内及车辆上的毒品。
经鉴定：毒品经抽检均检测出海洛因成分，总净重340.1653克。
庭审现场一名被告否认毒品来源
在庭审现场，彭光军当庭否认毒品是自己的。“毒品是刘俊乐带来的，我来西安的机票也是他给我付的钱，我以为那些包装好的颗粒是走私珠宝或者首饰，我之前不知道这些是毒品。”面对公诉人的询问，彭光军辩称毒品是刘俊乐从四川带来的。
“我跟彭光军是在一个'带货群'里认识的，以前两个人见过，他叫我跟他去带货，后来我没去，这一次他让我找人过来带货，我第二次来到云南找他。”刘俊乐在庭审现场说，彭光军以每月一万元的价格雇他来帮忙。
最终，审判长宣布本案将择期宣判。
编辑： 王瑜
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