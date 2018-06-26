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冰毒藏匿酒坛运输 西安一男子因非法持有毒品罪获刑14年

时间：2018-06-26 16:54:51  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李媛

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冰毒藏匿酒坛运输 西安一男子因非法持有毒品罪获刑14年

冰毒藏匿于酒坛内，伪装成白酒用物流方式发至西安，涉案被告人在提货时被现场抓获。

被告人邹某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑14年，并处罚金人民币5万元。

西部网讯（记者 李媛） 冰毒藏匿于酒坛内，伪装成白酒用物流方式发至西安，涉案被告人在提货时被现场抓获。6月26日，西安市中级人民法院公开开庭审理了这起非法持有毒品案，被告人邹某犯非法持有毒品罪，被判处有期徒刑14年，并处罚金人民币5万元。

2017年9月25日，被告人邹某在湖南省邵阳市与其上线“梅姐”（在逃)商定以12.5万元的价格购买1千克冰毒，并于次日交付现金人民币10万元毒资给“梅姐”，2017年9月28日，邹某通过手机银行App向“梅姐”转账人民币2.55万元毒资。

2017年9月29日，“梅姐”将冰毒藏匿于酒坛内，伪装成白酒用物流方式从湖南省长沙市托运至西安市。2017年10月1日中午，邹某前往物流公司提货时被民警当场抓获，民警现场查获其提取的货物中有七条用透明塑料薄膜包装，疑似冰毒。经鉴定，被查获物品中均检出甲基苯丙胺成分，净重955.21克，甲基苯丙胺含量在44.5%一71.9%之间。

被告人邹某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑14年，并处罚金人民币5万元。

检察机关认为，被告人邹某非法持有毒品，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。

西安中院今天公开开庭审理了这起案件，经审理，被告人邹某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑14年，并处罚金人民币5万元。

编辑： 王瑜

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