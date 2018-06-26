穿越“毒气区”。

西部网讯（记者 赵昊 通讯员 张歆 杨丹 张培鹏） 连日来，武警陕西总队在陕北、关中、陕南3个片区，组织数百名特战队员开展极限训练，挑战特战队员技战术水平极限，全方位摔打历练特战分队。

训练期间，参训队员每日负重15千克训练超过18小时，其中夜训时间6小时。据悉，此次训练以新一代《军事训练大纲》为依据，按照“实战、精英、高难、综合”导向，遵循“战术课题牵引、作战进程推进、复杂情况诱导、陌生地域锤炼、昼夜连续实施、突出魔鬼极限”的原则，采取“训一路、打一路、比一路”的方式，精心设置体能、技能、智能、战术、野外生存、心理等科目，同时还安排了教学科目演示和战术科目研训科目。

为提高训练质量，总队还将部队拉动到地形复杂、条件恶劣的陌生地域，集中进行对抗性训练，最大限度的模拟“真实”对抗环境，真正把“训练场”变成“战场”， 全面增强训练的针对性。

为确保训风演风更加务实，武警陕西总队派出由专业人员组成的训练督导组，全程参与训练过程、全面督导训练作风、全时指导训练实施，杜绝随意调整训练内容、降低训练难度、简化训练流程等弊病，确保了训练人员、内容、时间、质量落实到位。

“坚持问题导向，从难从严从实战出发训练。”训练督导组成员、武警陕西总队参谋部情报处处长杜小民介绍说，本次训练旨在进一步查找短板、提高能力，推动实战化训练向深层次发展，真正使练兵备战的鲜明导向落下去、实起来。