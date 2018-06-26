陕西累计发布环保标准33项 4项标准即将征求意见

陕西省环境保护厅科技标准处处长张大昌介绍全省环境科技与标准工作进展情况。

西部网讯（记者 刘望）记者从今天（6月26日）召开的陕西省环保厅例行新闻发布会上获悉，陕西从2003年配合山川秀美工程首次发布三项生态环保地方标准开始，截至目前累计发布标准33项，现行有效标准25项。其中，涉水标准4项，涉气标准10项，涉固废标准1项，检测方法4项，清洁生产2项，管理规范4项。

陕西的环保标准有了专业的技术队伍和组织

陕西省环保厅制定了《陕西省地方环境保护标准制修订工作管理办法》，建立了规范有序的标准制修订制度。今年5月，省质监局正式批准成立了由陕西省环境科学研究院牵头组建的陕西省生态环境保护标准化技术委员会，陕西的环保标准有了专业的技术队伍和组织。

近两年，陕西省环保厅共发布5项标准，启动了8项标准的制修订工作，2018年新立项5项标准，以上共计18项，相当于现行有效标准数量的72%。

陕西省环保厅将与省科技厅从6个方面加大合作，推进科技创新与环保产业深度融合。今年，陕西将在关中5市成立由国家和地方科研人员共同组成的大气污染防治“一市一策”跟踪研究工作组，深入一线进行长期驻点研究和技术指导，以科技手段支撑蓝天保卫战。

陕西先后建成了中科院地球环境研究所创建的大气细粒子（PM2.5）重点实验室等4个省级重点实验室，和1个工程技术中心。围绕水、大气污染防治，固体废物污染控制及资源化、土壤污染修复、清洁生产和废物循环利用等重点领域的研究取得阶段性成果。

全省527家企业已完成清洁生产审核评估工作

将5个大气重点行业、10个水污染防治重点行业和5个重金属污染防控重点行业，作为清洁生产审核的重点，明确相应的审核目标要求。取消清洁生产审核咨询机构备案的公共服务事项，不再设置准入条件，不再对备案材料进行审查及公布备案名单。

截止2017年底全省已组织完成527家企业清洁生产审核评估工作。今年，首次实行省级环保部门和节能主管部门统一发布年度清洁生产审核企业单位名单，避免了部分企业重复审核的问题。

今年将出台4项污染物排放标准

陕西省环境保护厅科技标准处副处长王青透露，按照工作计划，今年陕西省环保厅将出台4项污染物排放标准，涉及气两项，水两项。出台《锅炉大气污染物排放标准》，首次整合并完善地方性锅炉大气排放标准体系。修订《关中地区重点行业大气污染物排放限值》，取消2个排放限值要求，上升为全省范围内的单项标准。修改了2个设备排放限值，增加了7个排放限值。

目前全省水环境稳中向好，但黄河流域由于生态补水量少，治理的压力和难度比较大，加之人口集中，面源污染严重，因此围绕水污染防治，陕西省环保厅修订了《黄河流域（陕西段）水污染物排放标准》，并将出台《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》，填补相关标准体系中存在“空白”。

以上4项标准陕西省环保厅本周内就将提交省质监局，按照审查程序，还将进行为期1个月的征求意见。

编辑： 刘望