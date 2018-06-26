西安大唐不夜城部分路段明起改为步行街 车辆禁行

图中蓝色线段为雁塔南路，黑色线段为慈恩西路。
绿色方向表示调整后的车辆通行方式，红色部分为禁止车辆通行方向。
西部网讯（记者 刘望） 记者从西安市公安局交通管理局了解到，为支持曲江旅游发展，提升文化旅游影响力，经西安市委市政府同意，决定将大唐不夜城区域的雁塔南路（慈恩路至开元广场段）设置为文化旅游步行街。
为保证该区域交通秩序良好，交管部门根据有关规定，结合区域道路交通情况，从6月27日零时起对该区域部分路段通行规定进行调整。部分路段停车泊位根据道路交通情况进行调整，驾驶员应停车入位，遵守相关停车规定，过往车辆按照交通标志标线指引通行即可。
通行规定
雁南三路（慈恩西路至庙坡头路段）由西向东单向通行；
慈恩西路（雁南二路至雁南三路段）由北向南单向通行；
慈恩东路（雁南二路至雁南三路段）由南向北单向通行；
慈恩路、雁南一路、翠微路、贞观南路、雁南二路禁止驶入雁塔南路。
编辑： 刘望
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